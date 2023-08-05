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  4. 320 bin TL'si gitti: Fırsat vermeden peş peşe aradılar, IBAN'ların değişeceğini söylediler! Bankaya benzeyen numaralardan... 'Yiyecek ekmeğim kalmadı'

320 bin TL'si gitti: Fırsat vermeden peş peşe aradılar, IBAN'ların değişeceğini söylediler! Bankaya benzeyen numaralardan... 'Yiyecek ekmeğim kalmadı'

05.08.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir kadının telefonunu hackleyerek bilgilerine ulaşan dolandırıcılık çetesi, farklı bankaların isimlerini kullanarak aramalar gerçekleştirip önce 250 bin TL’sini dolandırdı, ardından da adına 70 bin TL kredi çekti. Zor duruma düşen ve toplamda 320 bin TL dolandırılan kadın, gözyaşlarını tutamadı.

320 bin TL'si gitti: Fırsat vermeden peş peşe aradılar, IBAN'ların değişeceğini söylediler! Bankaya benzeyen numaralardan... 'Yiyecek ekmeğim kalmadı'

Dolandırıcılar Mersin’de telefonunu hackleyip, banka şube numaralarına benzer numaralardan aradıkları 46 yaşındaki Hatice Aktaş’ı 70 bin lirası kredi olmak üzere yaklaşık 320 bin lirasını dolandırdı. "Benim yiyecek ekmeğim kalmadı, ben bittim, bana bu paraları geri iade edin" diyerek yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Aktaş, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

"ONUNLA KONUŞURKEN DE DİĞER BİR BANKA ARADI"

Yaşananların şokunu halen üzerinden atamayan Hatice Aktaş, "Salı günü ayın birinde beni bankadan aradılar. ’Hesabınızdan 10 bin TL gidiyor, bu işlem size mi ait?’ dediler, ’Hayır’ dedim. O arada sesli yanıt sistemi ’Müşteri temsilcisine bağlıyorum, hesaplarını koruma altına alacağız’ denildi. Müşteri temsilcisi adımı söyledi, ’Koruma altına alıyoruz’ dedi, sonra diğer banka aradı. Onunla konuşurken de diğer bir banka aradı. Bankalardaki hesaplarımdan yüklü miktardaki paralarımı aldılar, bir de bana kredi çektirdiler. Kredi işlemleri uzadı, orada kredi vermiyor banka, ama uğraştıkça uğraştırdılar. Neden dedim, ’Çünkü hesaplarınız blokelenmiş, Merkez Bankası tarafından sizi güvence altına alıyoruz, bir kaybınız yok rahat olun, kurtardık sizi" dediler. Rusya’dan 7 kez giriş yapılmış deyip diğer çalıştığım banka hesaplarıma borçlarımı söylediler" diye konuştu.

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"FIRSAT VERMEDEN PEŞ PEŞE ARADILAR"

3-3,5 saat kendisinin oyalandığına dikkat çeken Ataş, fırsat vermeden bankaların peş peşe aradığını IBAN’larının değişeceğini söylediklerini aktardı.

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"YİYECEK EKMEĞİM KALMADI"

Dolandırıldığı için gözyaşı döken Aktaş, "Benim yiyecek ekmeğim kalmadı, ben bittim, bana bu paraları geri iade edin. Kredilerimi ödeyemem, evimi geçindiremem, ben mahvoldum. Borçlarımı söyledi, kredi kartıma olan borcumu söyledi, her şeyi biliyor. Banka diye konuştum, bankadan arıyoruz dedi. Hesaplarınız çalınmış, kopyalanmış, güvenli çıkış yapın, bunlara itibar etmeyin dedi, resmen banka. Bütün bankalardaki paraları en son bankaya toplamış, benim adıma olan oradan kendilerine göndermiş. Paranız garanti altında, güvence altında, benim haberim olmadan oraya göndermiş. Nasıl gönderebilir, nasıl benim telefonumu hackleyebilir. Allah aşkına beni yaktılar, siz de yanmayın" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık banka

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