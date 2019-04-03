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320 saatlik çalışma sonucu ortaya bunlar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:50 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, Kent Müzesi’nde bir sergiyi daha ilçe halkıyla buluşturdu.İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) usta öğreticileri ve kursiyerlerinin 320 saatlik çalışma sonucu hazırladıkları 70 adet örgü oyuncak Kent Müzesi’nde görücüye çıktı.Sibel Gürbüzoğlu ve 40 kursiyerin 320 saatlik şiş ve tığ örücülüğü ile ortaya çıkardığı eserlerin yer aldığı sergi ilgi gördü.

320 saatlik çalışma sonucu ortaya bunlar çıktı

İnegöl Belediyesi, Kent Müzesi’nde bir sergiyi daha ilçe halkıyla buluşturdu.
İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) usta öğreticileri ve kursiyerlerinin 320 saatlik çalışma sonucu hazırladıkları 70 adet örgü oyuncak Kent Müzesi’nde görücüye çıktı.
Sibel Gürbüzoğlu ve 40 kursiyerin 320 saatlik şiş ve tığ örücülüğü ile ortaya çıkardığı eserlerin yer aldığı sergi ilgi gördü. Tığ ve yünlerle örülüp içi boncuk elyafla doldurulmuş çizgi film kahramanlarının yer aldığı 70 oyuncak ilgi çekti. Kent Müzesi’nde açılan 111’inci sergi olma özelliğini de taşıyan sergi 10 Nisan 2019 Çarşamba gününe kadar ziyarete açık kalacak.
İNESMEK’in önemli bir faaliyet alanı olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Alper Taban, “İNESMEK usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizin hazırladığı ‘Oyuncaklar Diyarı’ isimli örgü oyuncak bebek sergisinin açılışını gerçekleştirdik. Sergimiz 3-10 Nisan tarihleri arasında açık kalacak. İNESMEK öğretmenlerimizden Sibel Hanım ve kursiyerlerinin hazırladığı bu sergiyi hep birlikte açıp bu güzel eserleri birlikte gördük. 40 kursiyerimiz ve öğretmenimiz 320 saatlik çalışma sonucunda şiş ve tığ örücülüğü ile oyuncak bebek yapımı dediğimiz bu eserleri ortaya çıkardılar. Aynı zamanda bu sergi müzemizde açtığımız 111’inci sergimiz. İnşallah daha nice sergileri hep birlikte açacağız" dedi.

320 saatlik çalışma sonucu ortaya bunlar çıktı

320 saatlik çalışma sonucu ortaya bunlar çıktı

320 saatlik çalışma sonucu ortaya bunlar çıktı

320 saatlik çalışma sonucu ortaya bunlar çıktı

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