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327 aranan şahıs yakalandı, 140 silah ve 20 milyonluk kaçak mal ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi son 1 ayda 327 aranan şahsı yakaladı, 140 silah ve piyasa değeri 20 milyon lira olan kaçak malzemeye el koydu.Balıkesir’de polisin huzur ve güven operasyonlarında bir ayda gözaltına alınan 96 kişiden 13’ü tutuklandı.

Balıkesir polisi son 1 ayda 327 aranan şahsı yakaladı, 140 silah ve piyasa değeri 20 milyon lira olan kaçak malzemeye el koydu.
Balıkesir’de polisin huzur ve güven operasyonlarında bir ayda gözaltına alınan 96 kişiden 13’ü tutuklandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından son bir ay içinde yapılan operasyonlarda; bin 80 paket kaçak sigara, 614 kilogram kaçak tütün, 120 bin adet dolu makaron, 45 bin adet boş makaron, 30 kilo nargile kömürü, 50 kilo nargile tütünü, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi, 5 bin 900 adet puro, 400 litre kaçak içki, 80 litre etil alkol, 250 litre üzüm posası, 2 adet damıtım makinesi, 34 bin 670 adet kaçak malzeme, 3 adet tabanca, 15 fişek, 12 bin 700 kilo karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 121 düzensiz göçmen ve bu kişileri yurt dışına kaçırmaya çalışan 15 organizatör yakalandı, 2 adet tekne motoru, 35 adet can yeleği, 2 adet deniz botu ve çok sayıda deniz araç gereçleri ele geçirildi. Polis ekipleri ayrıca piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan kaçak malzeme ele geçirdi.

Polis 1 ayda ruhsatsız 140 silah ele geçirdi
Balıkesir polisi yaptığı asayiş uygulamalarında 1 ay içinde ruhsatsız 48 tabanca, 56 adet yivsiz av tüfeği, 36 kurusıkı tabanca, bin 272 adet ateşli silaha ait fişek, 171 adet uzun namlulu silaha ait fişek, 433 adet av tüfeği kartuşu, 295 adet kurusıkı silaha ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir’de polis aranan 327 kişiyi yakaladı.
Balıkesir’de polisin yaptığı 1 aylık çalışmalar sonucu, aralarında hapis cezası bulunanların da yer aldığı 327 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, Kasım ayı içerisinde yaptığı çalışmalarda, mala zarar verme, kesinleşmiş hapis cezası, cezaevi firarisi, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, tehdit, hırsızlık ve diğer asayişe müessir suçlardan aranma kayıtları bulunan toplam 327 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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