327 aranan şahıs yakalandı, 140 silah ve 20 milyonluk kaçak mal ele geçirildi

Balıkesir polisi son 1 ayda 327 aranan şahsı yakaladı, 140 silah ve piyasa değeri 20 milyon lira olan kaçak malzemeye el koydu.

Balıkesir’de polisin huzur ve güven operasyonlarında bir ayda gözaltına alınan 96 kişiden 13’ü tutuklandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından son bir ay içinde yapılan operasyonlarda; bin 80 paket kaçak sigara, 614 kilogram kaçak tütün, 120 bin adet dolu makaron, 45 bin adet boş makaron, 30 kilo nargile kömürü, 50 kilo nargile tütünü, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi, 5 bin 900 adet puro, 400 litre kaçak içki, 80 litre etil alkol, 250 litre üzüm posası, 2 adet damıtım makinesi, 34 bin 670 adet kaçak malzeme, 3 adet tabanca, 15 fişek, 12 bin 700 kilo karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 121 düzensiz göçmen ve bu kişileri yurt dışına kaçırmaya çalışan 15 organizatör yakalandı, 2 adet tekne motoru, 35 adet can yeleği, 2 adet deniz botu ve çok sayıda deniz araç gereçleri ele geçirildi. Polis ekipleri ayrıca piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan kaçak malzeme ele geçirdi.