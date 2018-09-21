33. Aksaray Ihlara Kültür Sanat ve Spor Festivali başladı

Aksaray Belediyesinin organizasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Okçular Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen 33. Aksaray Ihlara Kültür Sanat ve Spor Festivali, belediye binası önünden etkinlik alanına yapılan yürüyüşle başladı.

Kılıçarslan Parkı'nda bu yıl "2. Kılıçarslan" temasıyla gerçekleştirilen festivalde kapsamında, geleneksel Türk sporlarının yanı sıra Anadolu el sanatları atölyeleri, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, kılıç kalkan gösterileri, at biniciliği, atlı gösteriler ve mas güreşi ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Aksaray’ın tarihi ile ilgili fotoğraf, belge, eşya ve kıyafetler ile çadırda oba yaşamı gibi birçok objenin de sergilendiği festivale katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, burada yaptığı konuşmada, 17 Eylül 1176'da yapılan Miryokefalon Savaşı'nın yıl dönümünde bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Katılımcıların etkinlik alanını dolaştığında tarihte bir yolculuk yapacağını anlatan Yazgı, "Etkinlik alanı dolaşıldığında tam 800 yıl geriye gitmek suretiyle Aksaray'ımızın eski coğrafyasını, kültürünü, medeniyetini bir kere daha görmüş olacağız." dedi.