HABER

33. Aksaray Ihlara Kültür Sanat ve Spor Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:25 | Son Güncelleme

Bu yıl "2. Kılıçarslan" temasıyla gerçekleştirilen festivalde kapsamında, Türk sporlarının yanı sıra Anadolu el sanatları atölyeleri, geleneksel lezzetler, çocuk oyunları, kılıç kalkan gösterileri, at biniciliği, atlı gösteriler ve mas güreşi ziyaretçilerin ilgisini çekti

Aksaray Belediyesinin organizasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Okçular Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen 33. Aksaray Ihlara Kültür Sanat ve Spor Festivali, belediye binası önünden etkinlik alanına yapılan yürüyüşle başladı.

Kılıçarslan Parkı'nda bu yıl "2. Kılıçarslan" temasıyla gerçekleştirilen festivalde kapsamında, geleneksel Türk sporlarının yanı sıra Anadolu el sanatları atölyeleri, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, kılıç kalkan gösterileri, at biniciliği, atlı gösteriler ve mas güreşi ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Aksaray’ın tarihi ile ilgili fotoğraf, belge, eşya ve kıyafetler ile çadırda oba yaşamı gibi birçok objenin de sergilendiği festivale katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, burada yaptığı konuşmada, 17 Eylül 1176'da yapılan Miryokefalon Savaşı'nın yıl dönümünde bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Katılımcıların etkinlik alanını dolaştığında tarihte bir yolculuk yapacağını anlatan Yazgı, "Etkinlik alanı dolaşıldığında tam 800 yıl geriye gitmek suretiyle Aksaray'ımızın eski coğrafyasını, kültürünü, medeniyetini bir kere daha görmüş olacağız." dedi.

Belediyenin önünden başlayıp etkinlik alanında son bulan yürüyüşün kutlu bir yürüyüş olduğunu ve yüzyıllardır yapıldığını belirten Yazgı, şöyle konuştu:

"Yeniden bir medeniyet yürüyüşü yapacaksak, yeniden medeniyetimizi ayağa kaldıracaksak bu kültürü kendimiz benimseyerek, gelecek kuşaklara da mutlaka aktarmamız gerekiyor. Anadolu'nun iki aslanı var desek yeridir. Biri Alparslan, Malazgirt Savaşı'nda Türklere Anadolu'nun kapısını açtı. İkincisi de 2. Kılıçarslan. Miryokefalon Savaşı'yla kapısı açılan Anadolu'nun tapusunu almış oldu. Artık anladılar ki Bizanslılar, Türkleri bu yurttan atamayacaklar. Türk'ün yurdunun Anadolu olduğu bu savaşla gerçekleşmiş oldu. Bu ordu, işte burada yaşadığımız memlekette zaferi gerçekleştirdi."

- "Tarihimiz bizim güç ve kuvvet kaynağımız"

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, istikbale geçmişten baktıklarını ifade etti.

Festivalin 2. Kılıçarslan teması ile yapılmasının çok isabetli bir karar olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Burada neler yaşandığını bilen çocuğumuz istikbale başka yaklaşır, farklı birisi olur. Aksaray'da neler yaşandığını bilmeyen farklı yaklaşır. İkisi arasında dağlar kadar fark olur. Bizim tercihimiz eğer büyük Türkiye ise mutlaka ecdadımızın burada gerçekleştirdiği, bizim rüyamız olanı bilmemiz lazım. Bu festival de adeta tarih dersi gibi. Çok heyecanlandım, duygulandım. Biz tarihimizi unutamayız, hatırlamalıyız. Tarihimiz bizim güç ve kuvvet kaynağımız."

Festival, pazar günü sona erecek.

PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
ATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdıATM'de unutulan parayı sahibine ulaştırdı
Afyonkarahisar'da 500 yıllık aşure geleneği Afyonkarahisar'da 500 yıllık aşure geleneği 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
33. Aksaray Ihlara Kültür Sanat ve Spor Festivali Aksaray Binicilik

En Çok Okunan Haberler

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

İlginizi Çekebilir

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Bu bulmacalar göründüğünden daha aldatıcı! Sizce katil kim?

Bu bulmacalar göründüğünden daha aldatıcı! Sizce katil kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.