33 bin nüfuslu ilçenin ilk kadın muhtarı

Ankara'nın 33 bin nüfuslu Şereflikoçhisar ilçesinde Kahibe Güçlü (42), yerel seçimde oturduğu mahallede 5 erkek rakibini geride bırakarak ilçenin ilk kadın muhtarı seçildi. Güçlü, "Şereflikoçhisar'ımızın ilk kadın muhtarı olarak onur duyuyorum" dedi.

Şereflikoçhisar'da mağazada çalışan evli ve 1 çocuk annesi Kahibe Güçlü, oturduğu Ekici Mahallesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için muhtar adayı oldu. Güçlü, geçen pazar günü yapılan seçimde 5 erkek rakibini geride bırakarak 702 oyla muhtar seçildi. Şereflikoçhisar Belediyesi yetkilelileri, daha önce de kadın muhtar adaylarının olduğunu; ancak Kahibe Güçlü'nü 33 bin nüfuslu ilçede seçilen ilk kadın muhtar olduğunu söyledi.

'MAHALLEM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak göreve başlayan Kahibe Güçlü, 22 yıldır aynı mahallede yaşadığını söyleyerek, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde, çıkmış olduğum muhtarlık yolumda beni yalnız bırakmayarak desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Devlet, kamu ve kuruluş imkanlarından yararlanarak mahallem için elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım. Şereflikoçhisar'ımızın ilk kadın muhtarı olarak onur duyuyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)-

