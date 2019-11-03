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33 metre tantuni yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 16:40 | Son Güncelleme

Mersin’de Narenciye Festivali coşkusu yaşanıyor.

Mersin’de Narenciye Festivali coşkusu yaşanıyor. 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, son gününde de renkli görüntülerle devam ediyor. Bugün de farklı ülkelerden gelen dans grupları renkli gösterilerini sunarken, kortej geçişi yapıldı. Ayrıca festival kapsamında özel bir üniversitenin öğrencileri tarafından 65 kilo et kullanılıp 33 metrelik tantuni yapılarak, rekor kırıldı.
Türkiye’nin narenciye deposu Mersin’de bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, dün açılış programı ve 2 bini aşkın insanın katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Park’ta 70 dönümlük alanda gerçekleştirilen festival kapsamında, 10’u mobil 30 figür ile festival alanında ağaç giydirmeleri dahil yapılan tüm süslemeler 500 binin üzerinde limon, portakal ve greyfurtla yapıldı. Özellikle süslemelerle sahil bandı birbirinden güzel figürlerle sarı-turuncu renge bürünürken, festival alanına gelen binlerce insan figürlerin önünde fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. 25 ülkeden 700’ün üzerinde gösteri sanatçısı, 400’ün üzerinde stant ise festivale renk kattı. Bugün de farklı ülkelerden gelen dans gruplarının bulunduğu kortej geçişi yapıldı. Yürüyüş sırasında gruplar kısa gösteriler sunarken, büyük beğeni topladılar. Mersin ve çevre illerden ise binlerce kişi festival alanına aktı.

33 metrelik tantuni yaparak, rekor kırdılar
Öte yandan, özel bir üniversitenin aşçılık bölümü öğrencileri tarafından bir rekor denemesi gerçekleştirildi. 65 kilo et kullanarak 33 metre uzunluğunda tantuni yapan öğrenciler, rekoru kırmayı başardılar. Yaptıkları çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan öğretim görevlisi Kamuran Öztop, bu yıl 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali’nin gerçekleştirildiğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi biz de üniversite olarak bu yıl da yer aldık. Bu yıl Mersin’in bir sokak lezzeti olan tantuniyi daha fazla tanıtabilmek adına böyle bir çalışma yapmak istedik. Bunu da anlamlı kılmak için plakamız olan 33 metrelik bir tantuni etkinliği gerçekleştirdik. Daha önce böyle bir deneme hiç olmadı. İlk rakamı biz koyduk. Bundan sonra bakalım ne kadar üstüne çıkabileceğiz" dedi.
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir de rekor denemesinde öğrencilerin yanında oldu. Vali Su’nun startı ile 33 metrelik tantuniyi yapan öğrenciler, başarılı bir şekilde sonuçlandırdılar. Tantuninin tadına da bakan Su, ardından vatandaşlara ikram etti. Su, Mersin plakasının gerçekleştirildiğini vurgulayarak, en uzun tantuni yapmada da bir rekor kırıldığını söyledi.

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