HABER

33 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 13:53 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için lastik bot ile denize açılan 33 Afgan uyruklu, sahil güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı.Edinilen bilgileye göre, Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekipleri, gece 03.00 saatlerinde Kadırga Koyu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için lastik bot ile denize açılan 33 Afgan uyruklu, sahil güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı.
Edinilen bilgileye göre, Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekipleri, gece 03.00 saatlerinde Kadırga Koyu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik “TCSG 28” Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 33 kişi yakalandı.
Küçükkuyu’daki sahil güvenlik karakoluna getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Siirt’te 100 dönümlük alan kül olduSiirt’te 100 dönümlük alan kül oldu
Bartın’da alkollü sürücü dehşetiBartın’da alkollü sürücü dehşeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.