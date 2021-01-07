33 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 33?

Plaka, araçlarda bulunan dikdörtgen şeklindeki metal levhanın adıdır. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de plakalar araçlar için zorunlu tutulur. Türkiye'de her şehir için farklı plaka imi kullanılıyor. Şehirlere verilen bu plaka imleri ise şehirlerin alfabetik sıralanması ile belirlenerek kullanılma sokulur. Peki 33 nerenin plakası? 33 plaka imi hangi şehirde kullanılıyor?

33 Nerenin Plaka Kodu? 33 Plakası Hangi İl?

Trafikte gördüğümüz 33 araç plakası Mersin iline ait. Mersin'in ilçelerine ait plaka kodlarının aralığı ise şu şekilde:

Mersin Merkez Plaka Kodları

33 AC 001 ve 33 AZ 999

33 B 0001 ve 33 B 9999

33 D 0001 ve 33 D 9999

33 DA 001 ve 33 DZ 999

33 E 0001 ve 33 E 9999

33 EA 001 ve 33 EZ 999

33 FA 001 ve 33 FZ 999

33 H 0001 ve 33 H 9999

33 HA 001 ve 33 HZ 999

33 M 0001 ve 33 M 9999

33 MA 001 ve 33 MA 999

33 N 0001 ve 33 N 9999

33 NA 001 ve 33 NZ 999

33 P 0001 ve 33 P 9999

33 PA 001 ve 33 PZ 999

33 RA 001 ve 33 RZ 999

33 S 0001 ve 33 S 9999

33 SA 001 ve 33 SZ 999

33 TA 001 ve 33 TZ 999

33 T 0001 ve 33 T 9999

Mersin Anamur İlçesi Plaka Kodları

33 LA 001 ve 33 LZ 999

33 J 2000 ve 33 J 2999

33 M 2000 ve 33 M 2999

33 S 2000 ve 33 S 2999

33 T 2000 ve 33 T 2999

Mersin Aydıncık İlçesi Plaka Kodları

33 J 3000 ve 33 J 3499

33 M 3000 ve 33 M 3499

33 S 3000 ve 33 S 3499

33 T 3000 ve 33 T 3499

Mersin Bozyazı İlçesi Plaka Kodları

33 J 3500 ve 33 J 3999

33 M 3500 ve 33 M 3999

33 M 3500 ve 33 M 3999

33 T 3500 ve 33 T 3999

33 ZA 001 ve 33 ZZ 999

Mersin Çamlıyayla İlçesi Plaka Kodları

33 J 4000 ve 33 J 4499

33 M 4000 ve 33 M 4499

33 S 4000 ve 33 S 4499

33 S 4000 ve 33 S 4499

Mersin Erdemli İlçesi Plaka Kodları

33 J 6000 ve 33 J 6999

33 M 6000 ve 33 M 6999

33 S 6000 ve 33 S 6999

33 T 6000 ve 33 T 6999

33 V 0001 ve 33 V 9999

33 VA 001 ve 33 VZ 999

Mersin Gülnar İlçesi Plaka Kodları

33 J 4500 ve 33 J 4999

33 M 4500 ve 33 M 4999

33 S 4500 ve 33 S 4999

33 T 4500 ve 33 T 4999

33 YA 001 ve 33 YZ 999

Mersin Mut İlçesi Plakası Kodları

33 J 7000 ve 33 J 7999

33 M 7000 ve 33 M 7999

33 S 7000 ve 33 S 7999

33 T 7000 ve 33 T 7999

33 UA 001 ve 33 UZ 999

Mersin Silifke İlçesi Plakası Kodları

33 K 0001 ve 33 K 9999

33 KA 001 ve 33 KZ 999

33 J 8000 ve 33 J 8999

33 K 0001 ve 33 K 9999

33 KAA 01 ve 33 KZZ 99

33 M 8000 ve 33 M 8999

33 S 8000 ve 33 S 8999

33 T 8000 ve 33 T 8999

