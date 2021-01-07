33 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 33?

Plaka, araçlarda bulunan dikdörtgen şeklindeki metal levhanın adıdır. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de plakalar araçlar için zorunlu tutulur. Türkiye'de her şehir için farklı plaka imi kullanılıyor. Şehirlere verilen bu plaka imleri ise şehirlerin alfabetik sıralanması ile belirlenerek kullanılma sokulur. Peki 33 nerenin plakası? 33 plaka imi hangi şehirde kullanılıyor?
33 Nerenin Plaka Kodu? 33 Plakası Hangi İl?
Trafikte gördüğümüz 33 araç plakası Mersin iline ait. Mersin'in ilçelerine ait plaka kodlarının aralığı ise şu şekilde:
Mersin Merkez Plaka Kodları
- 33 AC 001 ve 33 AZ 999
- 33 B 0001 ve 33 B 9999
- 33 D 0001 ve 33 D 9999
- 33 DA 001 ve 33 DZ 999
- 33 E 0001 ve 33 E 9999
- 33 EA 001 ve 33 EZ 999
- 33 FA 001 ve 33 FZ 999
- 33 H 0001 ve 33 H 9999
- 33 HA 001 ve 33 HZ 999
- 33 M 0001 ve 33 M 9999
- 33 MA 001 ve 33 MA 999
- 33 N 0001 ve 33 N 9999
- 33 NA 001 ve 33 NZ 999
- 33 P 0001 ve 33 P 9999
- 33 PA 001 ve 33 PZ 999
- 33 RA 001 ve 33 RZ 999
- 33 S 0001 ve 33 S 9999
- 33 SA 001 ve 33 SZ 999
- 33 TA 001 ve 33 TZ 999
- 33 T 0001 ve 33 T 9999
Mersin Anamur İlçesi Plaka Kodları
- 33 LA 001 ve 33 LZ 999
- 33 J 2000 ve 33 J 2999
- 33 M 2000 ve 33 M 2999
- 33 S 2000 ve 33 S 2999
- 33 T 2000 ve 33 T 2999
Mersin Aydıncık İlçesi Plaka Kodları
- 33 J 3000 ve 33 J 3499
- 33 M 3000 ve 33 M 3499
- 33 S 3000 ve 33 S 3499
- 33 T 3000 ve 33 T 3499
Mersin Bozyazı İlçesi Plaka Kodları
- 33 J 3500 ve 33 J 3999
- 33 M 3500 ve 33 M 3999
- 33 M 3500 ve 33 M 3999
- 33 T 3500 ve 33 T 3999
- 33 ZA 001 ve 33 ZZ 999
Mersin Çamlıyayla İlçesi Plaka Kodları
- 33 J 4000 ve 33 J 4499
- 33 M 4000 ve 33 M 4499
- 33 S 4000 ve 33 S 4499
- 33 S 4000 ve 33 S 4499
Mersin Erdemli İlçesi Plaka Kodları
- 33 J 6000 ve 33 J 6999
- 33 M 6000 ve 33 M 6999
- 33 S 6000 ve 33 S 6999
- 33 T 6000 ve 33 T 6999
- 33 V 0001 ve 33 V 9999
- 33 VA 001 ve 33 VZ 999
Mersin Gülnar İlçesi Plaka Kodları
- 33 J 4500 ve 33 J 4999
- 33 M 4500 ve 33 M 4999
- 33 S 4500 ve 33 S 4999
- 33 T 4500 ve 33 T 4999
- 33 YA 001 ve 33 YZ 999
Mersin Mut İlçesi Plakası Kodları
- 33 J 7000 ve 33 J 7999
- 33 M 7000 ve 33 M 7999
- 33 S 7000 ve 33 S 7999
- 33 T 7000 ve 33 T 7999
- 33 UA 001 ve 33 UZ 999
Mersin Silifke İlçesi Plakası Kodları
- 33 K 0001 ve 33 K 9999
- 33 KA 001 ve 33 KZ 999
- 33 J 8000 ve 33 J 8999
- 33 K 0001 ve 33 K 9999
- 33 KAA 01 ve 33 KZZ 99
- 33 M 8000 ve 33 M 8999
- 33 S 8000 ve 33 S 8999
- 33 T 8000 ve 33 T 8999
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