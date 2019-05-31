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33. Uluslararası İzmir Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 00:25 | Son Güncelleme

De Sangre Y Raza Flamenco Company, festivalde "Carmen"i sahneledi

İZMİR (AA) - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV) tarafından düzenlenen 33. Uluslararası İzmir Festivali, en iyi Flamenko topluluklarından De Sangre Y Raza Flamenco Company'yi ağırladı.

Bizet’nin Fransız yazar Merimee'nin eserinden yarattığı opera literatürünün en sevilen yapıtlarından, Carmen'in Flamenko yorumunu sahneleyen topluluk, gösteri sonunda ayakta alkışlandı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Juan Manuel Prieto'nun koreografisiyle sahnelenen "Carmen By Merimee" adlı eserde, şarkıcı Esther Lora Romero'nun yanı sıra 15 dansçı görev aldı.

Festival, 11 Haziran'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki "Fado" yorumcusu Ana Lains konseriyle devam edecek. Konserde sanatçıya piyanoda Paulo Loureiro, Portekiz gitarında Bruno Chaveiro, akordeonda Carlos Lopes eşlik edecek.

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Anahtar Kelimeler:
33. Uluslararası İzmir Festivali Carmen De Sangre Y Raza flamenko

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