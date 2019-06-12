İZMİR (AA) - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında, "Soprano/Bas Allaturca" sahne aldı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Kızlarağası Hanı'nda, soprano Oya Ergün, bas Alpaslan Mater ve piyanoda Nihat Demirkol'un oluşturduğu "Soprano/Bas Allaturca" grubu performans sergiledi.

Festival için ilk kez bir araya gelerek bu grubu oluşturan sanatçılar, tarihi hanın avlusundaki sunumlarıyla sanatseverlerin beğenisini topladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konsere, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Sarper de katıldı.

