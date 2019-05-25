HABER

33. Uluslararası İzmir Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 23:34 | Son Güncelleme

Festivalin açılış konserinde dünyaca ünlü Türk piyanist Gülsin Onay sahne aldı

İZMİR (AA) - 33. Uluslararası İzmir Festivali, dünyaca ünlü piyano virtüözü ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay konseri ile başladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) açılışta konuşma yapan İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper festivalin gerçekleşmesinde katkıda bulunanlara plaket takdim etti.

Açılış konserinde Gülsin Onay, Chopin eserlerini seslendirdi. Rachmaninov yorumlarıyla müzik otoritelerinden büyük övgüler alan Gülsin Onay, uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı kabul ediliyor.

Polonya Hükümeti Gülsin Onay'ı Chopin yorumları nedeniyle Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırmıştı.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen festival, 1 Temmuz tarihine kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden ünlü müzisyenlerini ağırlayacak. Etkinlik, piyanist ve besteci Fazıl Say konseriyle sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansının katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu'nun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen 33. Uluslararası İzmir Festivali etkinlikleri AASSM, DEÜ Sabancı Kültür Sarayı, Celsus Kütüphanesi, Efes Odeon, Elhamra Sahnesi ve Kemeraltı Kızlarağası Hanı'nda gerçekleştirilecek.

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu//Ek fotoğraflarlaCumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu//Ek fotoğraflarla
Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda buluştuCumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
33. Uluslararası İzmir Festivali Gülsin Onay piyanist

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da lahmacun sırası kavgası: 5 yaralı

Lahmacun kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı! Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu

Gazeteci Önkibar'a yumruklu saldırı!

25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Kaçak sakatat işlenen kesimhane mühürlendi, 22 bin TL ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.