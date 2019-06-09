33. Uluslararası İzmir Festivali devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen 33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında "Soprano/Bas Allaturca" 12 Haziran'da dinleyicilerle buluşacak.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansının katkıları, Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen festival devam ediyor.

Türk müziği piyanisti Nihat Demirkol'un 2017'de bas Alparslan Mater ve 2018'de soprano Oya Ergün ile oluşturduğu "iki kişilik iki butik grup", festival için ilk kez ve özel olarak bir araya gelecek.

"Soprano/Bas Allaturca", 12 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Kızlarağası Hanı'nda sanatseverlerle buluşacak.

