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33. Uluslararası İzmir Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının düzenlediği festival, 25 Mayıs'ta Gülsin Onay konseri ile başlayacak

İZMİR (AA) - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV) düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali, "Gülsin Onay ile Chopin Akşamı" konseri ile başlayacak.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansının katkıları, Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen festivalin ilk konseri AASSM'de 25 Mayıs'ta yapılacak.

Polonya Cumhuriyeti'nin verdiği "En İyi Chopin Yorumcusu" nişanı sahibi Gülsin Onay, Kanada ve ABD'yi kapsayan "19 Mayıs İlk Adımın 100. Yılı" konser serisinin hemen ardından 33. Uluslararası İzmir Festivali'nin açılışını yapacak.

Festival, 28 Mayıs 2019 Salı günü saat 21.00'de DEÜ Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak Concertgebouw Caz Orkestrası Konseri ile devam edecek ve 1 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı AASSM’de gerçekleştirilecek "Şanghay Filarmoni Orkestrası&Fazıl Say" konseri ile sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
festival Gülsin Onay İKSEV

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