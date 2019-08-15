33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

Sarımsağın sadece Taşköprü için değil Kastamonu için de önemli olduğuna değinen Karadeniz, "Sarımsak ilimizin marka ürünüdür, marka değeridir. Kastamonu'ya özgü belki yüzlerce ürün vardır ama bunların başını sarımsak çekmektedir. Kastamonu'nun en çok bilinen ürünü ne diye sorulduğunda Taşköprü sarımsağı öne çıkmaktadır. Tabii ki bu kolay elde edilmiş bir ün değil. Bu yıllara dayanan bir birikimin sonucudur." diye konuştu.

"Pompeiopolis bu anlamda Taşköprü'ye önemli bir fırsat sunmaktadır. Kastamonu'da son zamanlarda hareketlenen turizmin Taşköprü'de de aynı dinamizmi kazanacaktır. Bu festivalde 3 gün içerisinde sizler eminim ki eğleneceksiniz ama festival sadece eğlenmekten ibaret değil. Elbetteki eğlenmek en önemli ayağıdır ama bundan da önemlisi bizim hem tarımsal ürünlerimiz de dahil olmak üzere tüm kültürel değerlerimizin yaşatıldığı, tanıtıldığı, ülkemizin diğer ülkelere anlatıldığı, bunları gelecek nesillere aktarmamızı sağlayan etkinliklerdir. Bizleri bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizi pekiştiren etkinliklerdir."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise festivalin uluslararası olduğuna dikkati çekerek, "Taşköprü sarımsağı bizim için olduğu kadar Türkiye için de bir değerdir. Bu değerimizi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Geleceğe taşıyacağız." dedi.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da sarımsağın Taşköprü çiftçisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, festivallerin birlik beraberliğin simgesi olduğunu anlattı.