33 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Nuri Alço'ya bebek sorusu! 'Karım genç ben aslan gibiyim'

Nuri Alço ve eşi Burcu Sezginoğlu bir ödül törenine katıldı. UçanKuş TV muhabirinin sorularını cevaplayan çift, ilişkilerinin iyi gittiğini, 3 aylık evli olduklarını, ama hiçbir şeyin onlar için değişmediğini söyledi.
Nuri Alço’ya "bebek istiyorum" açıklaması da hatırlatıldı. Alço, "Allah’tan hayırlısı ise olur. Yüce Rabbim nasip ettiyse neden olmasın" dedi.
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NURİ ALÇO “GENÇ BİR KARIM VAR. BENDE ASLAN GİBİYİM” Nuri Alço ve eşi Burcu Sezginoğlu bir ödül törenine katıldı. UçanKuş TV muhabiri Onur Üçkarışoğlu’nun sorularını cevaplayan çift, ilişkilerinin iyi gittiğini, 3 aylık evli olduklarını, ama hiçbir şeyin onlar için değişmediğini söyledi. Muhabirimizin Nuri Alço’nun bebek istiyorum açıklamasını hatırlatmasının üzerine, Alço, "Allah’tan hayırlısı ise olur. Yüce Rabbim nasip ettiyse neden olmasın. Yok canım neden farklı bir yöntem düşünelim. Genç bir karım var. Bende aslan gibiyim her şeyin hayırlısı olsun." dedi. #nurialco #burcusezinoglu #magazin #ucankustv
Alço'ya tüp bebek gibi bir yöntem düşünüp düşünmediği sorulunca eşi Burcu'dan "Bu soruyu yaş farkından dolayı mı sordunuz. Kabul etmiyorum" bu soruyu dedi. Nuri Alço ise "Yok canım neden farklı bir yöntem düşünelim. Genç bir karım var. Ben de aslan gibiyim her şeyin hayırlısı olsun" dedi.
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