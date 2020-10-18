MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 33 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Nuri Alço'ya bebek sorusu! 'Karım genç ben aslan gibiyim'

33 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Nuri Alço'ya bebek sorusu! 'Karım genç ben aslan gibiyim'

18.10.2020 07:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
33 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Nuri Alço'ya bebek sorusu! 'Karım genç ben aslan gibiyim'

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile geçtiğimiz aylarda evlendi. Alço'ya bebek sorusu gelince Alço kendisinin bir yönteme ihtiyacı olmadığını söyledi.

Nuri Alço ve eşi Burcu Sezginoğlu bir ödül törenine katıldı. UçanKuş TV muhabirinin sorularını cevaplayan çift, ilişkilerinin iyi gittiğini, 3 aylık evli olduklarını, ama hiçbir şeyin onlar için değişmediğini söyledi.

Nuri Alço’ya "bebek istiyorum" açıklaması da hatırlatıldı. Alço, "Allah’tan hayırlısı ise olur. Yüce Rabbim nasip ettiyse neden olmasın" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

NURİ ALÇO “GENÇ BİR KARIM VAR. BENDE ASLAN GİBİYİM” Nuri Alço ve eşi Burcu Sezginoğlu bir ödül törenine katıldı. UçanKuş TV muhabiri Onur Üçkarışoğlu’nun sorularını cevaplayan çift, ilişkilerinin iyi gittiğini, 3 aylık evli olduklarını, ama hiçbir şeyin onlar için değişmediğini söyledi. Muhabirimizin Nuri Alço’nun bebek istiyorum açıklamasını hatırlatmasının üzerine, Alço, "Allah’tan hayırlısı ise olur. Yüce Rabbim nasip ettiyse neden olmasın. Yok canım neden farklı bir yöntem düşünelim. Genç bir karım var. Bende aslan gibiyim her şeyin hayırlısı olsun." dedi. #nurialco #burcusezinoglu #magazin #ucankustv

UçanKuş TV (@ucankustv)'in paylaştığı bir gönderi ()

Alço'ya tüp bebek gibi bir yöntem düşünüp düşünmediği sorulunca eşi Burcu'dan "Bu soruyu yaş farkından dolayı mı sordunuz. Kabul etmiyorum" bu soruyu dedi. Nuri Alço ise "Yok canım neden farklı bir yöntem düşünelim. Genç bir karım var. Ben de aslan gibiyim her şeyin hayırlısı olsun" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısıUzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısı
'İkinci diyet başlıyor, herkes hazır olsun''İkinci diyet başlıyor, herkes hazır olsun'
Kanal D yeni dizisi Yeni Hayat'la çok iddialı!Kanal D yeni dizisi Yeni Hayat'la çok iddialı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
boş lakırdı

En Çok Okunan Haberler

12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı

12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı

İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar

İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar

Meteoroloji il il sıralayarak uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji il il sıralayarak uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi

Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor

Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Nazar değdi! 1 milyon 250 bin TL'lik lüks aracı...

Nazar değdi! 1 milyon 250 bin TL'lik lüks aracı...

Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!

Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!

Diğer Haberler

Saba Tümer bikinili pozunu paylaştı! Mert Öcal yorumu dikkat çekti

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Begüm Birgören ve Mehmet Cemil evleniyor! Gelinlikli poz veren Begüm Birgören kimdir?

Begüm Birgören ve Mehmet Cemil evleniyor! Gelinlikli poz veren Begüm Birgören kimdir?

Serenay Sarıkaya göğüslerini yaptırmıştı! İlk kez görüntülendi

Göğüslerini yaptırmıştı! İlk kez görüntülendi

İbrahim Tatlıses oğlunun nişanından paylaştı: Eğer kızı vermeselerdi...

Olay paylaşım! 'Eğer kızı vermeselerdi...'

Amanda Holden üstsüz röntgen çektirirken paylaşıp mesaj verdi

Üstsüz röntgen çektirip mesaj verdi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Urfalı Hikmet bakın kaç para kazandı!

Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.