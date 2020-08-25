33 yaşındaki 'Dadaş Pirana' Guinnes Rekorlar Kitabı'na aday

Merkez Yakutiye ilçesi Yukarı Mumcu Mahallesi'nde iş yeri bulunan Kamil Elmalı (40), çocuk yaşta bir akvaryumcuda gördüğü dev pirana balığına yıllar sonra kavuştu. İşini bırakan akvaryumcunun hediye ettiği balığı alan Kamil Elmalı, iş yerine özel akvaryum yaptırdı. 4 kilogram ağırlığında 60 santimetre uzunluğundaki piranaya ‘Dadaş’ ismini veren Elmalı, bakımıyla da kendi ilgileniyor. Günde bir kez özel yem, haftada bir kez balık ve ayda bir kez et verdiği dev pirananın, Türkiye'nin en yaşlısı olduğunu belirten Kamil Elmalı, Guinnes Rekorlar Kitabına girmesi için çalışma yaptığını söyledi.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Henüz ilkokula giderken piranayı akvaryumcuda gördüğünü belirten Elmalı, "Evden çıktıktan sonra gider piranaya bakar sonra okula giderdim. İlgimi çeken bu balığa sahip olmayı çok istiyordum. Piranaya 32 yıl boyunca bakan amca işini bırakınca balığı da bana verdi. Çocukluk hayalim böylelikle gerçekleşmiş oldu" dedi.

DÜNYANIN EN YAŞLISI OLABİLİR

İş yerine gelen müşterilerin piranaya büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Elmalı, bakımının kolay olduğunu başka bir balık türünün yanında yaşamadığını kaydetti. Dadaş Pirananın Türkiye'nin en yaşlı balığı olduğunu vurgulayan Elmalı, "İnşallah ömrü daha uzun olur. Şu anda 33 yaşında. Dünyada ve Türkiye'de yapı olarak belki daha büyükleri vardır ama bundan yaşlısı yok diye tahmin ediyorum. Onun için dünyanın en yaşlı piranası ünvanı alması için Guinnes Rekorlar Kitabı'na başvuracağım. Dadaş Pirana yaşından dolayı Guinnes Rekorlar Kitabı'na girecek" diye konuştu.

DHA

