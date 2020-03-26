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33 yaşındaki Dilek Tahtalı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, paylaşımları olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 07:36 | Son Güncelleme

CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki yeğeni Dilek Tahtalı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Tahtalı'nın 7 Mart ve 9 Mart'ta yaptığı sosyal medya paylaşımları gündem oldu.

33 yaşındaki Dilek Tahtalı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, paylaşımları olay oldu

İstanbul'da özel bir hastanede çalıştığı öğrenilen 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

ESKİ VEKİLİN YEĞENİ

Dilek Tahtalı’nın CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın yeğeni olduğu ve 12 gündür karantinada bulunan Tahtalı’nın ailesinin ise test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

7 VE 9 MART'TAKİ PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Evin tek çocuğu ve bekâr olan Dilek’ten geriye sosyal medya paylaşımları kaldırken, 7 Mart ve 9 Mart'ta atmış olduğu tweetler gündem oldu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinden 4 gün önce 7 Mart'ta yaptığı paylaşımda Tahtalı, “Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri." ifadelerine yer verirken 9 Mart'ta ise "Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım" diye yazmış.

SAYMAZ: İLK KİŞİ DEĞİLMİŞ!

Sosyal medyada Tahtalı'nın bu paylaşımları çok konuşulurken, gazeteci İsmail Saymaz ise "Koronavirüs teşhisinin 11 Martta olduğu belirtilmişti. Demek ki ilk kişi değilmiş." ifadelerini kullandı.

ISMAIL

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