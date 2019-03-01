HABER

33 yıl önce öldürülen Olof Palme anıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 09:53 | Son Güncelleme

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, eski başbakanlardan Olof Palme’nin ölümünün 33.

33 yıl önce öldürülen Olof Palme anıldı

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, eski başbakanlardan Olof Palme’nin ölümünün 33. yıldönümünde mezarına çelenk koydu.
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, 33 yıl önce öldürülen eski başbakanlardan Olof Palme’nin mezarını ziyaret ederek çelenk koydu. İsveç Başbakanı Olof Palme 28 Şubat 1986 gecesi eşi ve oğluyla birlikte sinemadan eve dönerken uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Cinayet, 33 yıl geçmesine rağmen hala çözülemezken, Palme cinayeti araştırmacısı şefi Krister Peterson hala iyimser. "Her gün olmasa da her hafta cinayet hakkında bilgiler geliyor. Bu nedenle hala iyimserim ve bu nedenle bu suçu çözebiliriz" diyen Paterson, "Olof Palme cinayeti ile ilgili olarak 10 bin kişinin ifadesine başvuruldu, soruşturmalarda PKK bağlantısından Güney Afrika ve CİA bağlantısına kadar iz sürüldü. Christer Pattersson adlı bir İsveçli cinayetten mahkum edildi. Ancak İsveç Yüksek mahkemesi tarafından aklandı" ifadelerini kullandı.
Olof Palme Türkiye’den İsveç’e göç eden Türkler arasında çok sevilirdi. Türklere her bakımdan yardımcı olan Palme, sosyal demokrat fikirde olmayanlardan bile seçimlerde oy alırdı.

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubuTürkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu
Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptıkBakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

En Çok Okunan Haberler

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Hadise ilginç paylaşımlarıyla dikkat çekti!

Hadise ilginç paylaşımlarıyla dikkat çekti!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Son dakika: Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.