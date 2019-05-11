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33 yıldır fil hastalığıyla mücadele ediyor (ÖZEL)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 12:54 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde tarlada ot biçerken ayağına orak değmesiyle fil hastalığına yakalanan Mahfuz Eryılmaz (49), 33 yıldır yaşam mücadelesi veriyor.

Selim KAYA-Mesut BUDRAÇ(DHA) - DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde tarlada ot biçerken ayağına orak değmesiyle fil hastalığına yakalanan Mahfuz Eryılmaz (49), 33 yıldır yaşam mücadelesi veriyor. Ayak ağrısının her geçen gün arttığını anlatan 2 çocuk babası Eryılmaz, engelli maaşının ailesini zor geçindirdiği belirterek, akülü tekerlekli sandalye, külotlu bası çorabı ve bacağına kompresör makinesi almak için yardım istedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mahfuz Eryılmaz, 16 yaşındayken ot biçtiği sırada ayağına orak değmesiyle fil hastalığına yakalandı. Eryılmaz, eşi Zahide (46), üniversitede eğitim gören oğlu İhsan (20) ve lise öğrencisi kızı Bahar (17) birlikte yaşadığı evi, 4 yıl önce Sur ilçesinde teröristlerin hendek ve barikat olaylarında yıkıldı. Daha sonra Bağlar ilçesine taşınan Eryılmaz ailesinin ikamet ettiği apartmanın çökme riski nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından boşaltıldı.

İHTİYACI OLAN MALZEMELERİN TUTARI 5 BİN LİRA

Terör mağduru olduğu için Eryılmaz ailesi kendilerine tahsis edilen eve taşındı. Fil hastalığı nedeniyle yüzde 94 engelli olan Mahfuz Eryılmaz'ın tek geliri ise engelli maaşı. Yaşadığı hastalıktan dolayı yürümekten güçlük çektiğini anlatan Eryılmaz, akülü tekerlekli sandalye, külotlu bası çorabı ve bacağına kompresör makinesi almak için yardım istedi. Eryılmaz, "Aylık 470 lira ev taksidi ödüyorum. Tek gelirim 2 bin liralık engelli maaşım. Maaşımdan kalanı da üniversitede okuyan çocuğuma ve ev ile sağlık giderlerim için kullanıyorum. Ekonomik olarak zor durumda kalıyorum. Devlet hastanesinden yüzde 94 engelli raporum var. Külotlu bası çorabı ile bacak için kompresör makinesine ihtiyacım var. Bunlar sayesinde ağrılarım diniyor. Ancak bunların tutarı 5 bin liranın üzerinde olduğu için alamıyorum. Reçeteler elimde, tarihleri geçmek üzere. Ağrılardan dayanamıyorum. Benim gibi bu ölümcül hastalığı taşıyanlardan bazıları vefat etti, bunu da biliyorum. Bu malzemelerin bana bir an önce alınması gerekiyor" dedi.

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