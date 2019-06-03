"331 bin mülteci geri döndü"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Avrupa’ya yönelik düzensiz göçü engelleyen bir girişim ortaya koymuyoruz aynı zamanda gerek Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gerekse Zeytindalı Harekatı bölgesindeki alana gönüllü geri dönüşleri sağlıyoruz. Bu rakam 331 bine geldi." dedi. Bakan Soylu, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos’u İstanbul Valiliği binasında kabul etti. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, düzensiz göç konusunda iyi bir iş birliği ortaya koymaya çalıştıklarını, dünyanın içerisinde bulunduğu durumun göçle mücadeleyi daha da zorlaştırdığını söyledi. Dünyanın birçok yerinde yaşanan olumsuzlukların diğer ülkelere düzensiz göç olarak yansıdığını belirten Soylu, bunun sona ermesi için önce o ülkelerdeki olumsuzlukların bitmesi gerektiğini vurguladı. Soylu, “Çok yönlü bir düzensiz göç mücadelesi yapıyoruz. Bizim hem İstanbul’umuz hem coğrafyamız güzel. Muhakkak avantajlarımız var fakat dünyanın en kritik geçiş bölgesi olması da böyle bir maliyet yüklüyor. Özellikle bunu Avrupa’nın çok daha iyi anlamasını bekliyoruz. Çünkü gün geçtikçe şartlar daha ağırlaşıyor. Türkiye özellikle göç konusunda çok başarılı işler gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı.

Hem kara sınırlarında hem de sahillerde yüksek mücadele verildiğini dile getiren Soylu, "Sahil Güvenlik gemilerimizin yüzde 70’i sadece göçle mücadeleyle uğraşmaktadır. Avrupa’nın Türkiye’ye göç konusunda biraz daha duyarlı olmasını ve bu konuda iş birliğini daha iyi bir noktaya taşımasını bekliyoruz." diye konuştu. Sadece Avrupa’ya yönelik düzensiz göçü engelleyen bir girişim ortaya koymadıklarını aktaran Soylu, şunları kaydetti: "Aynı zamanda gerek Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gerekse Zeytindalı Harekatı bölgesindeki alana gönüllü geri dönüşleri sağlıyoruz. Bu rakam 331 bine geldi. Bu konuda belki de önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak göç dalgalarına karşı Avrupa ile iş birliği içerisinde çalışmamız kaçınılmazdır. Tehlike kapıyı çaldığı zaman değil çalmadan önce gerekli tedbirleri almak en önemlisidir. Avrupa’daki seçim süreci de sona erdi. Bu boşluğu doldurmalarını bekliyoruz. Özellikle göç dalgasının başladığı tarihten itibaren bizim göçle mücadelemizdeki bütün rakamlar önemli bir noktaya geldi."