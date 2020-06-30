3310 kadar sağlam: Panasonic Toughbook A3 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Bu bağlamda da Toughbook A3 satışa sunuldu. Yani Panasonic’in şimdiye dek hazırladığı en sağlam ve en güçlü özelliklere sahip Android tableti.

PANASONİC TOUGHBOOK ÖZELLİKLERİ

Toughbook A3, sağlam yapısı sayesinde şantiyelerde, kötü hava koşullarında dahi rahatlıkla kullanılabilecek bir tablet. Üründe Qualcomm’un Snapdragon 660 işlemcisi kullanılıyor. Bunun yanında 4GB RAM ve 64GB depolama faktörü var. Bu sayede pek çok uygulamayı performanslı bir şekilde çalıştırabileceği belirtiliyor. Tabii hepsi bu değil.

Tabletin 10.1 inç değerde ekranı, FHD çözünürlüğe sahip. Tahmin edeceğiniz üzere dış mekân kullanımında, güneş altında da iyi bir görüntüleme performansı olduğu belirtiliyor. Ek olarak, beraberinde gelen kalem sayesinde, yağmurlu havalarda dahi kalemle ekranı yönetebilecek, acil notlarınızı alıp işlemlerinizi tamamlayabileceksiniz.

Toughbook A3’ün ön tarafında bir de kamera yer alıyor, ki bu kamera sayesinde de iş ile ilgili görüntülü görüşmeler gerçekleştirebileceksiniz. Tabii Bluetooth 5.0, Wi-Fi ve GPS gibi kablosuz teknolojilere sahip olduğunu söylememize gerek yoktur.