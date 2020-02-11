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3310 yetmedi: Nokia bir efsaneyi daha diriltiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.02.2020 15:11 | Son Güncelleme

HMD Global çatısı altında akıllı telefon üretimini sürdüren Nokia, eski nesil efsane telefonlarından birini daha günümüze uyarlayacak. Nokia, satışa çıktığı dönemin standartlarının üzerinde yer alan ve ses getiren MeeGo'lu Nokia N9'u, Nokia N9 Remastered Edition adıyla yeniden üretecek.

3310 yetmedi: Nokia bir efsaneyi daha diriltiyor!

Nokia bundan birkaç yıl önce faaliyetlerine tekrar başladığında her birimiz çok umutluyduk. Nitekim şirket, gayet de atak bir şekilde başladı ikinci baharına. Önce giriş ve orta seviye akıllı telefon modelleriyle kullanıcıların gönlünü çelen Nokia, son olarak efsane olan telefonlarını diriltme operasyonuna başladı. Bu anlamda ilk olarak efsanevi Nokia 3310'u günümüz standartlarına uyarladı. Daha sonra ise kızaklı yapıya sahip 8110'u tekrar üretim bandına soktu. Kullanıcıların dikkatini bu iki hareketiyle oldukça fazla şekilde çeken Nokia, şu sıralar üçüncü bir modelini daha diriltmek için hazırlık içinde. O model de Nokia N9 Remastered Edition'dan başkası değil.

NOKİA VE HMD GLOBAL NOKİA N9'U YENİDEN ÜRETECEK
HMD Global Nokia ortaklığı ile telefon üretimine devam eden şirket, 2011 yılında piyasaya sürülen ve çıktığı dönemin standartlarının üzerinde olmasına rağmen pek tutulmayan Nokia N9'u tekrar üretecek. Nokia, yeni Nokia N9'u günümüz akıllı telefon trendlerine uygun hale getirerek Nokia N9 Remastered Edition adı altında satışa sunacak.

nokia n9

NOKİA N9 REMASTERED EDİTİON NE ZAMAN TANITILACAK?
Nokia N9 Remastered Edition adını ilk kez duymadık. Zira, bundan tam bir yıl önce Nokia'nın ve bağlı bulunduğu HMD Global'in Nokia N9'u tekrardan üretebileceğine dair haberler çıkmaktaydı. Ancak bugün, Çin basınından gelen haberler bu ihtimalleri fazlasıyla arttırdı. Nokia'nın Nokia N9'u 24-27 Şubat arasında Barcelona'da düzenlenecek 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması bekleniyor. Tabi Koronavirüs salgını nedeniyle herhangi bir aksilik çıkmaz veya Nokia tarafından da bir katılmama kararı alınmaz ise...


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