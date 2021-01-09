HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 336 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol

336 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol

09.01.2021 20:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
336 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol

Samsun’da evinde 336 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ile birlikte yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da evinde 336 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ile birlikte yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi bulunan Ü.D.’nin (33) evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 336 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.D. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Sorgusu tamamlanan Ü.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Kısıtlamada ekmek almaya çıktı, 4 yerinden bıçaklandıKısıtlamada ekmek almaya çıktı, 4 yerinden bıçaklandı
ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

Tam o anda yakalandı ama 'Yapmadım, ispatlayın' dedi

Tam o anda yakalandı ama 'Yapmadım, ispatlayın' dedi

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

Samsun'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da fuhuş operasyonu!

Yeşilırmak’ta çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu! Avlanan vatandaştan pes dedirten sözler

Yeşilırmak’ta çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Karaman'da kısıtlamada ekmek almaya çıkan genç 4 yerinden bıçaklandı

Kısıtlamada ekmek almaya çıktı, 4 yerinden bıçaklandı

Rize’de 2 ayrı bölgede orman yangını

İki ayrı bölgede korkutan yangın

9 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Ocak koronavirüs tablosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.