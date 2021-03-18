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34, 36, 42, 60 ay taksitle satılan araçlar neler?

18.03.2021 11:53 | Son Güncelleme:
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34, 36, 42, 60 ay taksitle satılan araçlar neler?

16 Mart itibari ile Resmi Gazete’de yayımlanan Parakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’inde değişikliğe gidilmişti. Buna göre Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, taşıt satışlarında 120 bin TL’ye kadar olan araçlarda 60 aya varan taksit imkanı sağlanacağı açıklandı. Konut satışında ise taksit sınırı tamamen kaldırıldı. 34, 36, 42 ve 60 aya varan taksit imkanından yararlanabilecek araç modelleri de belirlendi.

16 Mart itibari ile otomotivde yeni taksit düzenlemelerine gidildi. Yapılan düzenleme ile beraber araç taksitlerinde 34, 36, 42 ve 60 aya varan taksit imkanı açıklandı. Aracın nihai fiyatına göre değişen taksit fırsatlarını sizin için haberimizde derledik. BDDK’da kendi uygulamalarında 34, 36, 42 ve 60 aya varan taksit imkanı sunuyordu. Bu yeni düzenleme ile Bakanlık ve BDDK paralel olmuş oldu.

34, 36, 42 ve 60 AY TAKSİTLE SATILAN ARAÇLAR

Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’e göre, “Nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin Türk Lirasının üzerinde olup 300 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında 48 ay, 300 bin Türk Lirasının üzerinde olup 750 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında 36 ay ve 750 bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay taksit” yapılacağı açıklandı.

bddk

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı uygulanmazken, kredili taşıt satışlarında ise aracın değerine göre farklı vade sınırları uygulanıyordu. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararla BDDK ve Bakanlık uygulamaları paralel hale gelmiş oldu.

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