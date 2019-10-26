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34 çift aynı anda dünyaevine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında 24 yıldır gerçekleşen toplu düğün töreninde bu yıl 34 çift dünyaevine girdi.

İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında 24 yıldır gerçekleşen toplu düğün töreninde bu yıl 34 çift dünyaevine girdi. Dünyaevine giren çiftlerin gelinlik, damatlık ve ev eşyaları Bağcılar Belediyesi ve Bağcılarlı hayırseverler tarafından karşılandı.

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu düğün töreni Bağcılar Halk Sarayı’nda düzenlendi. Toplu düğün töreninde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 34 çiftin nikahını kıydı.

MUTLU VE SAĞLAM AİLE TEMELLERİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Nikah töreninde konuşan Çağırıcı, “ 'Mutlu Yuva, Huzurlu Toplum' diyerek bir sosyal proje daha başlatmıştık. O projemizle birlikte mutlu ve sağlam aile temellerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarımızı devam ettirdik, ettirmeye de devam edeceğiz. Bu projenin içerisinde toplu evlendirme şölenlerimiz de bir tanesiydi. Bugüne kadar gerek sosyal gerek yapısal anlamdaki projelerimizin paydaşları Bağcılarımızın güzel insanları ve hayırseverleri oldu. Bizlerle mesai arkadaşlığı yapan hem maddi hem manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle çiftlerimize mutluluklar diliyorum” dedi.

GELENEKSEL TOPLU DÜĞÜN TÖRENİYLE EVLENEN ÇİFT SAYISI 1013’E ULAŞTI

Bağcılar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne yapılan başvuruların ardından, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 34 çiftin düğünü Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda gerçekleştirildi. Hayırseverlerin de katkılarıyla, belirlenen çiftlerin gelinlik ve damatlık kıyafetlerinin yanı sıra tüm ev eşyaları karşılandı. 24 yıldır gerçekleştirilen toplu düğün programıyla toplam bin 13 çift birbirine ‘Evet’ dedi.

Toplu nikah törenine başvurarak evlenen çiftlerden biri, “Yaklaşık 2 yıl önce eşimin kız kardeşi de Bağcılar Belediyesi’ne başvurarak evlenmişti. Bağcılar Belediyesi bizlere gelinlik, damatlığımızdan, ev eşyalarımızdan nikah salonuna ulaşımımıza kadar destek oldu. Gençlere sağladıkları bu desteklerinden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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