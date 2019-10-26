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34 çift, toplu düğünle dünya evine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

Bağcılar’da 34 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi.

Bağcılar’da 34 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi. Törene katılan Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kılıç, “Eleştiri olarak da alabiliriz. Gelinin damadın ayağına basması gibi bir durumun sanki bir gelenekmiş gibi lanse edilmesini lütfen sizler yapmayın” dedi.
Bağcılar’da sosyal sorumluluk projesi kapsamında geleneksel hale getirilen “Toplu Düğün Şöleni’nin bu yıl 24’üncüsü gerçekleşti. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda düzenlenen Toplu Düğün Şölenine Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile 34 çiftin yakınları katıldı. Etkinlikle Bağcılar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne yapılan başvuruların ardından çeşitli sebeplerle evlenemeyen ihtiyaç sahibi 34 çiftin düğünü yapıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken temsili olarak bir çiftin nikahının kıyılmasıyla devam etti. Ardından 34 çift evlilik cüzdanlarıyla sahneye gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Şölene katılan 34 çiftin gelinlik ve damatlık kıyafetlerinin yanı sıra tüm ev eşyaları da hayırseverlerin katkılarıyla karşılandı. Etkinlikte yer alan kimi çiftler, yakınlarının da toplu düğün şöleni organizasyonuyla evlendiğini ifade etti. Öte yandan Toplu Düğün Şölenleri kapsamında şu ana kadar bin 13 çift dünya evine girdi.

“Çiftlerimize mutluluklar diliyorum”
24’üncüsü gerçekleştirilen etkinlikle evlenen çiftlere bir ömür boyu mutluluk dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Dile kolay 24 yıldır aralıksız olarak devam ettirmiş olduğumuz toplu evlendirme şöleninde yine bir aradayız. Evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Vatana ve millete İslam’a faydalı nesiller yetiştirmeleri içinde Rabbimize dua ediyoruz. Mutlaka sevgi ortak paydasında buluşacaklarına inanıyoruz. Öncelikli olarak kendilerine saygı ve sevgi duyulmasını istiyorlarsa kendilerine karşı saygı ve sevgide kusur etmeyecekler” dedi.

“Lütfen sizler yapmayın”
Evlenirken çiftlerin birbirinin ayaklarına basmasının bir gelenek olmadığını söyleyen Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, “Eleştiri olarak da alabiliriz. Gelinin damadın ayağına basması gibi bir durumu ortaya koyan ve bunun sanki bir gelenekmiş gibi lanse edilmesini lütfen sizler yapmayın. Bizim bir büyüğümüzün sözüyle ne birbirinizin ayağına, ne damarına basın. Geleneklerimiz içinde İnşallah kurulan bu ailenizi geleceğe taşıyın” diye konuştu.
“Eşimin kardeşi de bundan 3 sene önce başvurmuştu”
Eşinin kız kardeşinin de geçtiğimiz yıllarda aynı organizasyonda evlendiğini dile getiren Ayşe Çınar, “Bundan bir yıl önce biz tanıştık, belediyemizin böyle bir imkanı olduğundan bilgimiz vardı. Eşimin kardeşi de bundan 3 sene önce başvurmuştu. Çok teşekkür ediyoruz “dedi.
“İki kere istedim vermediler”
Eşiyle zorlu bir evlilik süreci yaşadığını ifade eden damat Samet Doğan, “ Mutluyuz, iki kere istedim vermediler, Güzel bir ortam buna vesile olanlara teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerin devamını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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