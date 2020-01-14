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  4. 34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmediği iddiasıyla yargılanan doktorlara beraat 

34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmediği iddiasıyla yargılanan doktorlara beraat 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:50 | Son Güncelleme

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018 yılında çoğunluğu Suriyeli uyruklu 15 yaş altı 34 çocuğun hamile olduğu halde sağlık görevlilerince adli makamlara bildirilmediği iddiasıyla yargılanan 18 doktorun davası bugün görüldü.

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018 yılında çoğunluğu Suriyeli uyruklu 15 yaş altı 34 çocuğun hamile olduğu halde sağlık görevlilerince adli makamlara bildirilmediği iddiasıyla yargılanan 18 doktorun davası bugün görüldü. Mahkeme, tüm sanıkların "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan beraat etmesine karar verdi.
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, tutuksuz sanık doktorlar M.T.K., Ö.A., E.V.K.,Ü.H., hazır bulundu. Sanıklardan başka suçtan tutuklu H.E.A. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

TANIK POLİS MEMURU DİNLENDİ
Duruşmada, olay tarihinde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli polis memuru N.A. tanık olarak dinlendi. Tanık polis memuru N.A. ifadesinde, "Yaşı küçük gebelere ilişkin bize bildirim yapılıyordu. Biz bu küçüklerin isimlerini ve adreslerini kendimize ait bir deftere kayıt yapıp bu kişilerin ikamet ettiği kolluk birimine telefon ile bildirim yapıyorduk. Genelde çocuk büroya bildirirdik. Ancak bu bildirimden sonra ne tür bir işlem yapıldığını ben bilmiyorum. Yaşı küçükler bize teslim edilmiyordu. Doktorlar kaydı tuttuktan sonra o kayıtlar üzerinden bildirim yapıyorduk. Bize yapılan bildirimler dahili telefon üzerinden yapılıyordu" şeklinde konuştu.

SANIKLAR BERAATLERİNİ TALEP ETTİ
Duruşmada, sanık doktorlardan M.T.K. savunmasında, "Eda A. isimli hastanın tanısı yanlış girildiği için hakkımda dava açılmıştır. Bu çocuğun gebe olmadığı daha sonra tespit edilmiştir " dedi.

"İSTANBUL'DA YAPACAĞIM BİLDİRİMİN HİÇBİR RİSKİ YOKTUR"
Sanık doktor Ö. A. ise, "Ben Türkiye'nin birçok bölgesinde görev yaptım ve görev yaptığım tüm hastanelerde yaşı küçüklerin gebelik durumunu bildirdim. İstanbul'da yapacağım bildirimin hiçbir riski olmamasına rağmen bildirimde bulunmamam söz konusu bile değildir" şeklinde savunmasını yaptı. Tutuksuz sanık E.V.K. de, hastalarını bildirdiğini aktararak kalbinin rahat olduğunu söyledi. Bir diğer tutuksuz sanık Ü.H. de, "Üzerime atılı suçu işlemedim, beraatimi talep ediyorum" dedi.

"HASTAYI BEN MUAYENE ETMEDİM"
Başka suçtan tutuklu sanık H.E.A. ise SEGBİS yoluyla verdiği ifadesinde, "Hakkımda yargılaması yapılan tek hastayı ben muayene etmedim. Asistanımın muayene etti. Asistan tarafından bana danışılmış olsaydı buna ilişkin epikriz raporuna not düşerdim. Beraatimi talep ederim" dedi.

SANIK AVUKATI: ORTADA BİR SUÇ YOKTUR
Sanıkların avukatlarından Mustafa Tırtır hastanede sistemsel bir hatanın olduğunu ve ortada herhangi bir suçun bulunmadığını belirterek, Suriye uyruklu kişilerin kayıtlarının sağlıklı bir şekilde tutulmadığından gerçek yaşlarının sistemde yazıldığı gibi olmadığını söyledi. Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep ettiler.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ
Mahkeme, sanıklar E.V.K, H.E.A, İ.B, M.T.K, O.Y, Ö.A, Ş.Y.A, N.A. ve Y.C'nin "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan dava açılmış ise de sanıkların üzerine atılı suçu işlemedikleri sabit olduğundan beraatlerine karar verdi. Sanıklardan, C.İ, E.U, G.A, I.Ş.Y, İ.A.K, M.E.Ö, N.K, Ö.A. ve U.H'nin ise hakkında " Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan dava açıldığını belirten mahkeme, bu sanıkların da atılı suçu işledikleri ve kasıtlarının bulunduğu sabit olmadığından beraatlerine hükmetti.

İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yaşı küçük çocukların gebelik durumunun emniyete bildirilmemesi sebebiyle sağlık personelleri hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu. İddianamede 15 yaş altı gebelik tespiti yapan ve bildirim yapmadıkları iddia edilen doktorlar E.V.K., C.İ, N.A, Ü.H, N.K.A, Ö.A, I.Ş.Y, Ö.A, M.E.Ö. ve G.A'nın birden fazla vakayı bildirmedikleri gerekçesiyle "Zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 3 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları isteniyordu. Birer vakayı bildirmedikleri anlaşılan doktorlar E.U, H.E.A, İ.A.K, İ.B, M.T.K, O.Y, Ş.Y.A, Y.C. için ise "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapisleri talep ediliyordu.

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