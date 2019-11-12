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34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen doktorların  davasında 2 polis tanık olarak dinlenecek 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 17:26 | Son Güncelleme

SURİYE uyruklu 15 yaş altı 34 çocuğun hamile olduğu halde, adli makamlara bildirmedikleri iddiasıyla yargılanan 18 doktorun davasında mahkeme, iki polisin tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Halil YILMAZ / İSTANBUL (DHA) SURİYE uyruklu 15 yaş altı 34 çocuğun hamile olduğu halde, adli makamlara bildirmedikleri iddiasıyla yargılanan 18 doktorun davasında mahkeme, iki polisin tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018 yılında çoğunluğu Suriyeli uyruklu 15 yaş altı 34 çocuğun hamile olduğu halde sağlık görevlilerince adli makamlara bildirilmediği iddialarına ilişkin yargılanan 18 doktorun davası bugün görüldü. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşma, kimlik tespitinin yapılmasının ardından Uzman Doktor O.Y.'nin savunmasıyla başladı. Uzman Doktor O.Y., olay günü gelen hastayı Acil Çocuk Polikinliğinde gördüğünü belirterek, "Söz konusu hasta şiddetli adet sancısı şikayetiyle geldi. Dış gebelik ihtimalini göz önüne bulundurarak kadın doğuma sevk ettim. Olayı da doktorların kullandığı bilgisayar sisteminde açıkladım. Hastanın hamile olmadığı da muayene eden doktor tarafından tespit edildi. Fakat bu doktorların kullandığı o sisteme yanlış geçirildi. Ben sistemde görevimi yapmamış gibi, kayıt oluşturulmamış gibi gösterildim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

BİZ BİLDİRİMLERİ YAPTIK
Adnan Oktar Suç Örgütü Davası'nda da tutuklu olarak yargılanan Kadın Doğum Uzmanı H.E.A., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Söz konusu hastaların kendisi tarafından muayene edilmediğini iddia eden Doktor H.E.A. savunmasında "Gelen hastaların çoğunluğu Suriyeliydi. Bildirimin ne şekilde yapılacağı tarafımıza tebliğ edilmediğinden hastane polisine ve sosyal hizmetler birimine bildiriyorduk. Biz tüm yaşı küçük hastaların bilgilerini polis ekiplerine verdik. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." dedi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen iki doktor ve bir personel, beyanlarında 18 yaş altı gebelik şüphesi olan tüm hastaların uzman doktorlara ve polislere bildirildiğini fakat hastaların Suriyeli olduğu için polisler tarafından işlem yapılamadığını ifade etti. Mahkeme, duruşmada iki polisin tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yaşı küçük çocukların gebelik durumunun emniyete bildirilmemesi sebebiyle sağlık personelleri hakkında suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. İddianamede 15 yaş altı gebelik tespiti yapan ve bildirim yapmadıkları iddia edilen doktorlar E.V.K., C.İ, N.A, Ü.H, N.K.A, Ö.A, I.Ş.Y, Ö.A, M.E.Ö. ve G.A'nın birden fazla vakayı bildirmedikleri gerekçesiyle "Zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 3 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları isteniyor. Birer vakayı bildirmedikleri anlaşılan doktorlar E.U, H.E.A, İ.A.K, İ.B, M.T.K, O.Y, Ş.Y.A, Y.C. için ise "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

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