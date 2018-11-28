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34. İSEDAK Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 22:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıya katılan üye ülke heyet başkanları onuruna akşam yemeği verdi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. toplantısına katılan üye ülke heyet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen yemeğe, üye ülkelerin temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, katılımcıları selamladı.

Yemekte misafirlere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

34. İSEDAK Toplantısı yarın yapılacak oturumlarla sona erecek.

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