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34 kaçak göçmen botları batmaya başlayınca Sahil Güvenlik'ten yardım istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 17:00 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde Yunanistan'a geçmek için denize açıldıkları lastik botun havasının inmesi üzerine ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan kaçak göçmenler; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak yaşanması muhtemel facia önlendi.  Batmaktan kurtarılan botta 12'si çocuk, 7'si kadın 34 kaçak göçmen bulunuyordu.  Enez ilçesinin Altınkum mevkiinden Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenler, dün sabah saatlerinde lastik botla Saros Körfezi'ne açıldı.

34 kaçak göçmen botları batmaya başlayınca Sahil Güvenlik'ten yardım istedi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde Yunanistan'a geçmek için denize açıldıkları lastik botun havasının inmesi üzerine ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan kaçak göçmenler; Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak yaşanması muhtemel facia önlendi. Batmaktan kurtarılan botta 12'si çocuk, 7'si kadın 34 kaçak göçmen bulunuyordu.
Enez ilçesinin Altınkum mevkiinden Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenler, dün sabah saatlerinde lastik botla Saros Körfezi'ne açıldı. Göçmenler, denizin ortasında içinde bulundukları lastik botun havasının inmeye başlaması üzerine yardım talebinde bulundu. Yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botta bulunan 12'si çocuk, 7'si kadın toplam 34 Afganistan, Filistin ve Pakistan uyruklu göçmenleri kurtardı.

FOTOĞRAFLI

34 kaçak göçmen botları batmaya başlayınca Sahil Güvenlik'ten yardım istedi

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