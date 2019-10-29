34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

Pentagon'da Alım ve İdameden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord ile ortak basın toplantısı düzenleyen F-35 Programı Direktörü Korgeneral Eric Fick, Lockheed Martin ile yapılan anlaşmanın hem sipariş edilen uçak sayısı hem de uçakların birim fiyatları bakımından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Korgeneral Fick, "Anlaşma 478 uçak için ve 34 milyar dolar değerinde. Bu, ABD ordusundaki üç kuvvet (Hava, Deniz ve Deniz Piyadeleri), uluslararası ortak ve müşterilerimiz için üretilecek 351 F-35A, 86 F-35B ve 41 F-35C uçaklarını kapsıyor." dedi.

Lockheed Martin'den de yapılan yazılı açıklamada, "Bu anlaşma, ABD, uluslararası program ortakları ve dış askeri satış çerçevesinde alıcı ülkeler için 'Lot 12', 'Lot 13' ve 'Lot 14' kapsamında üretilmesi planlanan F-35'lerin tamamını kapsıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, konvansiyonel iniş-kalkış yapabilen F-35A tipi savaş uçağının birim fiyatı daha önceki partilerde üretilen F-35A uçaklarına göre yüzde 12,8 azalarak 80 milyon doların altına düşmüş oldu.