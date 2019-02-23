3,4 Milyon Kişi Venezuela’yı Terk Etti

BM’nin resmi açıklamasında, Latin Amerika ülkelerinin bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyon Venezuela vatandaşına oturma izni ve ülkelerinde kalabilmeleri için geçici statüler verdiği belirtildi.

BM’nin Venezuelalı göçmenlerden sorumlu Özel Temsilcisi Eduardo Stein, “Venezuelalı göçmenlere bölge ve komşuları kapılarını açtı. Bölge ve komşu ülkeler, Venezuelalı mülteciler ve göçmenlerle büyük dayanışma gösterdi, yardım etmek için akılcı çözümler uyguladı” şeklinde açıklama yaptı.

2,7 milyon kişinin Latin Amerika ve Karayip ülkelerine sığındığı bildirildi.

BM ajansları tarafından yapılan ortak açıklamada, Venezuela ulusal göçmenlik makamları ve diğer kaynaklardan elde edilen verilere göre,

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM Göç Ajansı (IOM) tarafından yapılan ortak açıklamada ülkeden her gün yaklaşık 5 bin kişinin başka ülkelere güvenlik ve ekonomik nedenlerle göç ettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Venezuela’dan şimdiye kadar göç edenlerin sayısının 3,4 milyon kişiye ulaştığını açıkladı.

Venezuelalıların, 2014’ten günümüze, başka ülkelere yaklaşık 390 bin iltica başvurusunda bulunduğu, sadece 2018 yılında 232 bin Venezuelalının başka ülkelere sığınma başvurusu yaptığı kaydedildi.

Venezuelalı göçmenlerin başka ülkelere sığınma talebinin sayısının giderek arttığı kaydedilerek, onları barındıran ev sahibi devletlerin ihtiyaçlarının da giderek arttığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, en fazla Venezuelalı göçmeni barındıran ülkenin Kolombiya olduğunu açıkladı.

1,1 milyon Venezuelalı göçmenin Kolombiya’ya, 506 bin göçmenin Şili’ye, 288 bin göçmenin Ekvador’a, 221 bin göçmenin Arjantin’e, 130 bin göçmenin Brezilya’ya 96 bin göçmenin ise Peru’ya sığındıkları belirtildi.

​BM Genel Sekreteri Guterres Venezuela Dışişleri Bakanı’yla görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bir süredir New York’ta çeşitli temaslarda bulunan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile dün New York’ta bir araya geldi.

Genel Sekreter Guterres’in görüşmede Arreaza’ya, BM'nin dünyada ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine uygun bir şekilde yaklaşımını sürdürdüğünü bu ilkelerin Venezuela içinde uygulandığını ifade ettiği kaydedildi.

Son haftalarda üçüncü kez Venezuela dışişleri bakanını kabul eden BM Genel Sekreteri Guterres’in, konuk bakanı ülkede yaşanan protesto gösterilerinde güvenlik kuvvetlerinin ölümlere yol açabilecek silah ve güç kullanmaması yönünde uyardığı bildirildi.

