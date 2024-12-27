34 nerenin kodu? +34 hangi ülkenin telefon kodu?

Her ülke için farklı sayılardan oluşan telefon kodları vardır. 34 sayılı telefon kodu da bu kodlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası telefon görüşmelerinde aranılan ülkenin telefon kodunun bilinmesi, iletişim kurulması açısından ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca çoğu insan yurt dışından bazı çağrılar ile karşılaşabilmektedir. Bu çağrıların hangi ülkeden geldiğini öğrenmek için bu telefon kodlarından yararlanılmaktadır.

34 nerenin kodu?

Kimi insanlar yurt dışında yaşayan biri ile iletişim kurabilmek adına telefon görüşmesine ihtiyaç duyarlar. Yurt dışı aramalarında aranılacak kişinin hangi ülkede olduğunu bilmek önemlidir. Ülke belirlendikten sonra bir sonraki adım o ülkenin telefon kodunun öğrenilmesidir. Ülkemizden başka bir ülkede bulunan birini aramak için o ülkenin telefon kodu ile birlikte telefon numarasının tuşlanması gerekir. Her ülkenin birbirinden farklı telefon kodu vardır. 34 telefon kodu da bu kodlar arasındadır. Bu kod, İspanya ülkesine arama yaparken kullanılan özel bir koddur.

+34 hangi ülkenin telefon kodu?

İspanya ülkesine arama yapabilmek için ilk önce telefon numarasının başında +34 sayısının getirilmesi gerekmektedir. Bu kod yalnızca İspanya ülkesine telefon edilirken kullanılmaktadır. Güneybatı Avrupa kesiminde konumlanan İspanya ülkesi, capcanlı yaşam tarzı, kültürel değerleri ve bünyesinde barındırdığı çeşitli şehirleri ile dikkat çeken bir ülkedir. Bu ülkenin başkenti Madrid olarak bilinmektedir. Madrid aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehri olma özelliğine sahiptir. Günümüzde birçok kişi bu ülkenin başkentine seyahat etmektedir. Buraya seyahat eden kişiler, ülkemizdeki bir yakınını aradıklarında ekranda +34 ile başlayan bir telefon numarası belirmektedir.