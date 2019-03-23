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34 özel öğrencinin yaralandığı kazada şoför gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, down sendromlu çocuklar ve diğer özel öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi ve 34 kişinin yaralanmasının ardından, taburcu edilen servis şoförü gözaltına alındı.Bayraklı ilçesinde, down sendromlu çocuklar ve diğer özel öğrencileri taşıyan okul servisi refüje çarparak devrildi.

34 özel öğrencinin yaralandığı kazada şoför gözaltında

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, down sendromlu çocuklar ve diğer özel öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi ve 34 kişinin yaralanmasının ardından, taburcu edilen servis şoförü gözaltına alındı.
Bayraklı ilçesinde, down sendromlu çocuklar ve diğer özel öğrencileri taşıyan okul servisi refüje çarparak devrildi. Feci kazada 34 kişinin yaralandı. Kaza sonrası, yaralılar arasında bulunan sürücü Zülfikar Y, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Sürücü, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Öte yandan, kazada yaralanarak hastanelere sevk edilen 20 kişinin taburcu edildiği, tedavisi süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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