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34 yıldır makam şoförlüğü yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

Trabzon’un Şalpazarı Kaymakamlığı’nda makam şoförü olarak görev yapan Hüseyin Şekerci, 34 yıldır mesleğini başarı ile sürdürüyor.59 yaşındaki Hüseyin Şekerci, şoförlük mesleğine Trabzon’da dolmuş şoförü olarak başladığını ardından Trabzon Valiliği’nin şoförlük sınavını kazanarak 1985 yılında makam şoförü olarak çalışmaya başladığını söyledi.

34 yıldır makam şoförlüğü yapıyor

Trabzon’un Şalpazarı Kaymakamlığı’nda makam şoförü olarak görev yapan Hüseyin Şekerci, 34 yıldır mesleğini başarı ile sürdürüyor.
59 yaşındaki Hüseyin Şekerci, şoförlük mesleğine Trabzon’da dolmuş şoförü olarak başladığını ardından Trabzon Valiliği’nin şoförlük sınavını kazanarak 1985 yılında makam şoförü olarak çalışmaya başladığını söyledi. 3 yıl valilik emrinde çalıştıktan sonra Şalpazarı’nın ilçe olması ile birlikte baba ocağı olan ilçede kaymakamlık makam şoförü olarak 1988 yılında çalışmaya başladığını belirten Şekerci “Ben şoförlük mesleğinde çekirdekten gelmeyim. Mesleğimi de severek yapıyorum. Şalpazarı’nın ilçe olmasının ardından bu zamana kadar geçen zaman içerisinde en eski kaymakamlık personelinden biriyim” dedi.
“Makam şoförleri sağır, kör ve ketum olmak zorunda”
Şekerci, makam şoförlüğü yapmanın büyük bir sorumluluk istediğini ifade ederek meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu. Şekerci, “Makam şoförleri sağır, kör ve
ketum olmak zorundadır. Her doğru her yerde söylenmez misali siz o makama uyacaksınız. Çünkü çalıştığınız kişi o ilçenin birinci mülki amiri. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekir. Yanlış yaparsanız bu makamı hak etmemiş olursunuz. Kaymakamlarımızın işleri çok yoğun oluyor. Araca da binseler işleri devam eder. Dışarıda da olsa yoğun olurlar. Allah onlara yardım etsin” diye konuştu.
Cüzdanında bugüne kadar makam şoförlüğü yaptığı kaymakamların resimlerini taşıyan Şekerci, kaymakamların isimlerini tek tek söylüyor, hepsinin ismini hafızasında tutuyor. Bugüne kadar 12 asıl, 9 vekil kaymakam olmak üzere 20’nin üzerinde kaymakamla çalıştığını kaydeden Şekerci, 5 çocuk, 8 torun sahibi olduğunu belirterek emekliliğin de artık yaklaştığını söyledi.

34 yıldır makam şoförlüğü yapıyor

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