35/7 trafik cezası nedir? 35/7 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Araç muayenelerini yaptırmak trafiğin olağan akışının aksamaması, can ve mal kaybının önüne geçmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Araçların muayenelerinin gerekli şekilde yapılmadığı durumlarda sorumlular birtakım yaptırımlarla karşılaşmaktadırlar. 35/7 trafik cezası araç muayeneleriyle doğrudan ilgilenen araç muayene istasyonlarının mevzuata uygun bir şekilde araç muayeneleri gerçekleştirmedikleri durumda uygulanan bir ceza türüdür ve doğrudan işletmeyi ilgilendirmektedir.

35/7 trafik cezası nedir?

35/7 trafik cezası maddesi ihlalin konusu direkt olarak araç muayene istasyonları ile ilgilidir. Araç muayene istasyonu işletmecilerinin “Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliği”ne uygun bir şekilde iş yerlerini çalıştırması gerekmektedir. Dolayısıyla işletmeciler, işletme kurallarına uymak ve araçların muayenesini gerektiği şekilde yapmakla yükümlüdür. İşletme belgesi ile yetki verilmesine rağmen işletme şartlarına uymadığı veya gerekli şekilde araç muayeneleri gerçekleştirmediği tespit edilen araç muayene istasyonlarına Karayolları Trafik Kanunu’nun 35/7 trafik cezası maddesi ihlalin konusu usulünce cezai işlem uygulanmaktadır.

35/7 trafik cezası kimlere uygulanır?

Her işletme belirli kurallara uygun şekilde çalışmak zorundadır. Araç muayene istasyonları da bu kuraldan muaf değildir. 35/7 trafik cezası araç muayene istasyonlarının belirli kurallara uymadığı durumlarda uygulanacak cezai hükmü belirtmektedir. Buna göre işletme şartlarına uymadığı veya araçların muayenelerini gerektiği şekilde yapmadığı tespit edilen tüm araç muayene istasyonlarına cezai işlem uygulanmaktadır.

35/7 trafik cezası tutarı ne kadar?

Mevzuata uygun şekilde araç muayeneleri yapmadığı veya işletme kurallarına uymadığı tespit edilen araç muayene istasyonlarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili birimleri tarafından 35/7 trafik cezası tutarı için 32.485 TL para cezası uygulanmaktadır. Söz konusu para cezası ihlalin tekrarlanması durumunda artmaktadır. İhlal ikinci kez uygulandığı 35/7 trafik cezası tutarı 54.187 TL, üçüncü kez tekrarlandığı takdirde 108.393 TL olarak uygulanmakta ve herhangi bir indirim söz konusu değildir. Ek olarak ihlalin bir yıl içerisinde 3. kez kez tekrarladığı tespit edildiği takdirde söz konusu araç muayene istasyonunun işletme belgesi iptal edilir.



