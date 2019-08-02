35. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, bu yıl 35'incisi düzenlenen Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri başladı.

Şenlikler kapsamında, Hasan Doğan Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, törende yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun önemli bir kültür birikimine ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Kenti güzel yapanın anlık ve doğal güzelliklerden ibaret olmadığına dikkati çeken Karadeniz, "Kentin geçmişi ve birikimleri yan yana geldiğinde, 19 ilçesiyle, doğal güzellikleriyle birleştiğinde farklı bir yere sahip il olduğunu gösteriyor. En güzel unsurlardan bir tanesi de farklı mevsimlerde farklı güzelliklerin ortaya çıkması. Bir ucu Ilgaz'da olan Kastamonu'nun kışı ayrı güzel, yazı ise Karadeniz sahillerinde cıvıl cıvıl insanlarla dolu, festivallerde coşku yaşanıyor." dedi.

Vali Karadeniz, festivallerin kentin tanıtımına önemli katkılar sağladığına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün bizleri bir araya getiren festivallerin ilimizin, ilçelerimizin tanıtımına önemli katkısı var; Kültürümüzü yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak gibi. Bir diğer faydası ise tanıtıma olan katkısı. Bir yer ne kadar güzel olursa olsun eğer orayı tanıtamıyorsak, insanlar o yörenin güzelliklerini bilmiyorsa, oradan istifade etme şansımız yok. Tanıtım aracı olarak da festivallerimizi kullanmak zorundayız. Bu anlamda Kastamonu bunu iyi yapıyor."