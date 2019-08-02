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35. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:48 | Son Güncelleme

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz: "Bir ucu Ilgaz'da olan Kastamonu'nun kışı ayrı güzel, yazı ise Karadeniz sahillerinde cıvıl cıvıl insanlarla dolu, festivallerde coşku yaşanıyor"

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, bu yıl 35'incisi düzenlenen Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri başladı.

Şenlikler kapsamında, Hasan Doğan Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, törende yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun önemli bir kültür birikimine ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Kenti güzel yapanın anlık ve doğal güzelliklerden ibaret olmadığına dikkati çeken Karadeniz, "Kentin geçmişi ve birikimleri yan yana geldiğinde, 19 ilçesiyle, doğal güzellikleriyle birleştiğinde farklı bir yere sahip il olduğunu gösteriyor. En güzel unsurlardan bir tanesi de farklı mevsimlerde farklı güzelliklerin ortaya çıkması. Bir ucu Ilgaz'da olan Kastamonu'nun kışı ayrı güzel, yazı ise Karadeniz sahillerinde cıvıl cıvıl insanlarla dolu, festivallerde coşku yaşanıyor." dedi.

Vali Karadeniz, festivallerin kentin tanıtımına önemli katkılar sağladığına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün bizleri bir araya getiren festivallerin ilimizin, ilçelerimizin tanıtımına önemli katkısı var; Kültürümüzü yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak gibi. Bir diğer faydası ise tanıtıma olan katkısı. Bir yer ne kadar güzel olursa olsun eğer orayı tanıtamıyorsak, insanlar o yörenin güzelliklerini bilmiyorsa, oradan istifade etme şansımız yok. Tanıtım aracı olarak da festivallerimizi kullanmak zorundayız. Bu anlamda Kastamonu bunu iyi yapıyor."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise şehrin, merkez ve tüm ilçeleriyle birikte tarif edilemeyecek güzellikte olduğunu kaydetti.

Kentin 2018 yılında "Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanını taşıdığını hatırlatan Çelik, "Bu kapsamda ilimizde çok güzel etkinlikler yapıldı. Bu yıldan itibaren faydasını görmeye başladık. Geçen yıl Kastamonu'da gecelik ikamet eden turist sayısı 530 bin civarlarındaydı. Bu yılın 7 ayında 430 binlere ulaşan bir potansiyeli yakaladık. Bu demek oluyor ki böyle gidersek 700 bini aşacağız." diye konuştu.

Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül de 35 yıl önce amatör bir ruh ile başlatılan Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri'nin, yine aynı ruh ve profesyonel bir anlayışla devam ettirildiğini dile getirdi.

İlçeyi tanıtacak, geliştirecek çalışmalara ağırlık vereceklerine işaret eden Akgül, "Bu küçük ilçenin geleceği turizmdir, ancak Ege'nin sayısız koyları ve güneşiyle yarışacak bir denizimiz yok, bu bir gerçek. Ancak bizde de Ege ve Akdeniz'de olmayan şeyler var. Buranın doğal güzelliği dünyada çok az yere nasiptir. Bizim amacımız bu güzellikleri ön plana çıkararak turizmi çeşitlendirmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Şenlikler kapsamında halk oyunları gösterisi yapılarak, resim ve fotoğraf sergileri gezildi, plaj futbolu ve voleybolunun ilk müsabakaları oynandı.

3 gün sürecek olan şenliklerde, Eser Kabaali, Betül Demir, Buray ve Grup Abana konserleri ile deniz etkinlikleri ve sportif yarışmalar gerçekleştirilecek.

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Abana Abana Kültür KASTAMONU Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali

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