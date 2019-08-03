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35. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 17:53 | Son Güncelleme

Denizde yapılan etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki 35. Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri, renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe sahilinde şenlikler kapsamında yüzme, dalma, motorlu sandal, ördek kapma ve yağlı direk yarışmaları yapıldı.

Yağlanan direğin ucundaki bayrağı almaya çalışan yarışmacıların zor anlarını seyirciler heyacanla izledi. Yarışmayı memleketi Abana'ya tatile gelen 37 yaşındaki Emre Oğuz, üçüncü deneyişinde kazandı.

Oğuz, AA muhabirine, uzun yıllardır ilçenin simgesi haline gelen deniz şenliklerindeki yarışmalara katıldığını söyledi.

Bu sene yağlı direk yarışlarından 10'uncu kez galip ayrıldığını belirten Oğuz, "Çok şükür, bu sene de memleketimize gelerek deniz şenliklerimizde yarışmak nasip oldu. Daha önce de denk geldiğim her festivalde bayrağımızı almayı başarmıştım. Bu sene 10. kez bayrağı aldığım için mutluyum." diye konuştu.

Yarışlarda dereceye girenlere Belediye Başkanı Yunus Akgül, Belediye Meclis Üyesi Feridun Yıldız ve davetliler tarafından ödülleri verildi.

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Abana deniz şenlikleri drone KASTAMONU yağlı direk yarışları

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