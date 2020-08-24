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  4. 35 adet bıldırcın pahalıya patladı! Kaçak avcılara 23 bin TL para cezası

35 adet bıldırcın pahalıya patladı! Kaçak avcılara 23 bin TL para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 02:01 | Son Güncelleme

Sivas’ta 35 adet dağ bıldırcınını avlanmaya yasak bölgede avlayan kaçak avcılara 23 bin TL para cezası uygulandı.

35 adet bıldırcın pahalıya patladı! Kaçak avcılara 23 bin TL para cezası

Edinilen bilgilere göre olay Divriği ilçesi Yalnızsöğüt köyünde meydana geldi. Avlanmaya yasak bölgede kaçak avcılar tarafından dağ bıldırcını avlandığı bilgisi üzerine Divriği İlçe Jandarma ekipleri harekete geçti.

İhbarı değerlendiren Jandarma ekipleri 35 adet dağ bıldırcınının vurulduğunu tespit etti. Söz konusu kaçak avlanmayı yapan şahıslara toplamda 23 bin 737 TL idari para cezası kesildi.

Divriği kaymakamlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada," 23.08.2020 tarihinde Yalnızsöğüt köyünde avlanmaya yasak bölgede yapılan ihbar üzerine Divriği ilçe jandarma komutanlığınca 35 adet dağ bıldırcınının vurulduğu tespit edilmiş olup,söz konusu kaçak avlanmayı yapan kişilere 23 bin 737 TL idari para cezası kesilmiştir. Kaçak avcılık yapanları lütfen ihbar edelim"ifadeleri kullandı. (İHA)

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