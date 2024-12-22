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35 aracın lastiğini patlattılar: 'Kafamız güzeldi, hatırlamıyoruz'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.12.2024 09:59
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Adana'da akılalmaz olay! Park halindeki 35 aracının lastiğini patlatan şüpheliler kameralar incelenerek yakalandı. Alkollü olduklarını söyleyen şüpheliler ifadelerinde 'kafamız güzeldi, hatırlamıyoruz' dedi. Her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

35 aracın lastiğini patlattılar: 'Kafamız güzeldi, hatırlamıyoruz'

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Feyzullah K. ve Alper Ö. park halindeki 34 otomobil ve 1 traktörünün lastiklerini patlattı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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İKİSİ DE YAKALANDI

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akıncılar Polis Merkezi amirliği ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis olay yerine gelip güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, tespit ettiği 2 şüpheli de yakalandı. Her iki şüphelinin de emniyetteki ifadesinde alkollü olduklarını bir şey hatırlamadıklarını söylediği öne sürüldü.

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"KAFAMIZ GÜZELDİ HATIRLAMIYORUZ"

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Feyzullah K., “Kafamız güzeldi hiçbir şey hatırlamıyoruz. Pişmanım yaptıklarım için” dedi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah K. ve Alper Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)

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