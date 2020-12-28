HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 35 ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı yakalandı

35 ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı yakalandı

28.12.2020 15:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
35 ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 35 ayrı suçtan kaydı bulunan bir kişi 3 arkadaşı ile birlikte jandarma tarafından çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı.Hırsızlık olayı ilçeye bağlı Ortacı Köyü’nde 25 Aralık günü yaşandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 35 ayrı suçtan kaydı bulunan bir kişi 3 arkadaşı ile birlikte jandarma tarafından çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı.
Hırsızlık olayı ilçeye bağlı Ortacı Köyü’nde 25 Aralık günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosiklet hırsızlığı yaşanması üzerine Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JASAT timi çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu 4 kişinin ticari taksi ile köye geldikleri ve motosikleti çalarak kaçtıkları tespit edildi. Gece saatlerinde Aydınlar Köyü’nde F.K. isimli şahıs çalıntı motosikletle gezdiği sırada jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, diğer 3 kişi ile hırsızlık olayında kullandıkları ticari taksi ele geçirildi. Şüphelilerden A.K.’nin daha önce 35 adet farklı suçlardan, O.K.’nin 2 ayrı suçtan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen F.K., G.K., A.K. ve O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yapılan araştırmada hırsızlık zanlılarının ayrıca S.D. isimli bir şahıs ile daha Ereğli ve Alaplı ilçelerinde yaşanan 3 hırsızlık olayının da faili oldukları tespit edildi.

35 ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Yasaklar ne zaman bitecek?Yasaklar ne zaman bitecek?
AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı

Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı

Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yoğun bakımda

Sahte içki kabusu devam ediyor

Yılın son kabine toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Kılıçla taksi durağına saldırmıştı! Serbest bırakıldı

Kılıçla taksi durağına saldırmıştı! Serbest bırakıldı

Türkiye'nin gündemine oturan Ali Çiftçi: Yeni bir hayat kurmak istiyorum

Türkiye'nin gündemine oturan Ali Çiftçi: Yeni bir hayat kurmak istiyorum

Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Yasaklar ne zaman bitecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.