İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "35. Çocuk Şenliği", 20 Nisan'da başlayacak.

Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklama göre, 20-23 Nisan tarihleri arasındaki şenlik, İBB Şehir Tiyatroları'nın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Ümraniye Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi ve Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Şenlikte tiyatro gösterilerinin yanı sıra konser, atölye çalışmaları, baloncuk ve jonglör gösterisi, masal dinletisi gibi farklı alanlarda etkinliklerin yer aldığı bir program çocukların beğenisine sunulacak.

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde Tarla Zanat'ın "Çerçeve 2" adlı oyununun sahnelenmesiyle başlayacak olan şenlik, Orçun Tekelioğlu'nun çocuk şarkılarından oluşan konseri ile devam edecek.

Şenliğin açılışında ayrıca Kabile Sahne ve Gösteri Sanatları'nın hazırladığı bir sirk gösterisi de izlenime sunulacak.