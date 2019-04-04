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"35. Çocuk Şenliği" 20 Nisan'da başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:27 | Son Güncelleme

20-23 Nisan tarihleri arasındaki şenlik kapsamında Devlet Tiyatroları ve konuk tiyatro ekiplerinin 15 oyunu, İBB Şehir Tiyatroları'nın ise 5 oyunu sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "35. Çocuk Şenliği", 20 Nisan'da başlayacak.

Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklama göre, 20-23 Nisan tarihleri arasındaki şenlik, İBB Şehir Tiyatroları'nın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Ümraniye Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi ve Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Şenlikte tiyatro gösterilerinin yanı sıra konser, atölye çalışmaları, baloncuk ve jonglör gösterisi, masal dinletisi gibi farklı alanlarda etkinliklerin yer aldığı bir program çocukların beğenisine sunulacak.

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde Tarla Zanat'ın "Çerçeve 2" adlı oyununun sahnelenmesiyle başlayacak olan şenlik, Orçun Tekelioğlu'nun çocuk şarkılarından oluşan konseri ile devam edecek.

Şenliğin açılışında ayrıca Kabile Sahne ve Gösteri Sanatları'nın hazırladığı bir sirk gösterisi de izlenime sunulacak.

"35. Çocuk Şenliği"nde Devlet Tiyatroları ve konuk tiyatro ekiplerinin 15 oyunu, İBB Şehir Tiyatroları'nın ise 5 oyunu sahnelenecek.

Çocuk Şenliği süresince Nilgün Kasapbaşoğlu ile "Masal Dinletisi", Murat Garipağaoğlu "Küçüklere Masallar" etkinliği, İBB Kent Orkestrası Çocuk Şarkıları Bando Konseri, baloncuk gösterisi, öykü atölyesi, çocuklara palyaço, cadı, hayvan makyajının yapılacağı "Makyaj Atölyesi", yüz ve hayvan masklarının yapılacağı "Mask Atölyesi" çocuklarla buluşacak.

Şenlik kapsamındaki tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak yapılacak.

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35. Çocuk Şenliği

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