İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Geleneksel 35. Çocuk Şenliği başladı.

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde gerçekleştirilen program, Orçun Tekelioğlu'nun çocuk şarkılarından oluşan mini konseriyle başladı.

Çocukların ilgiyle takip ettiği açılış etkinlikleri, Kabile Sahne ve Gösteri Sanatları'nın hazırladığı sirk performans gösterisi, Tarla Zanat'ın "Çerçeve 2" adlı oyunu ve İBB Şehir Tiyatroları'nın çocuk oyunu "Palyaço Prens"in sahnelenmesiyle devam etti.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada çocuklarla bir arada bulundukları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

- "Çocuklarımız bizim geleceğimiz"

Her sahnede 4 gün boyunca çocuklar için özel programlar hazırladıklarını anımsatan Uygur, "Çocuklarımızı bekliyoruz. Atamızın onlara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep beraber kutlayacağız. Onların mutlu olması bizi de çok mutlu ediyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz." şeklinde konuştu.