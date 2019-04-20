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"35. Çocuk Şenliği" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 16:25 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen şenlik, 23 Nisan'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek - İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur: - "Anne ve babalardan 4 gün boyunca çocuklarını kendilerine yakın olan sahnelerimize getirmelerini özellikle rica ediyoruz" - "Çocuklarımızın mutluluğunu anne babalarla beraber paylaşmak bizler için de çok büyük bir mutluluk olacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Geleneksel 35. Çocuk Şenliği başladı.

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde gerçekleştirilen program, Orçun Tekelioğlu'nun çocuk şarkılarından oluşan mini konseriyle başladı.

Çocukların ilgiyle takip ettiği açılış etkinlikleri, Kabile Sahne ve Gösteri Sanatları'nın hazırladığı sirk performans gösterisi, Tarla Zanat'ın "Çerçeve 2" adlı oyunu ve İBB Şehir Tiyatroları'nın çocuk oyunu "Palyaço Prens"in sahnelenmesiyle devam etti.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada çocuklarla bir arada bulundukları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

- "Çocuklarımız bizim geleceğimiz"

Her sahnede 4 gün boyunca çocuklar için özel programlar hazırladıklarını anımsatan Uygur, "Çocuklarımızı bekliyoruz. Atamızın onlara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep beraber kutlayacağız. Onların mutlu olması bizi de çok mutlu ediyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz." şeklinde konuştu.

Çocuk oyunları, gösteriler, hediyeler ve konserler gibi çeşitli etkinliklerle çocukları mutlu etmeye çalışacaklarını vurgulayan Uygur, şunları kaydetti:

"Şehir Tiyatroları'nın tüm sahnelerinde sizler için bir çok etkinlik hazırladık. Anne ve babalardan 4 gün boyunca çocuklarını kendilerine yakın olan sahnelerimize getirmelerini özellikle rica ediyoruz. Çocuklarımızın mutluluğunu anne babalarla beraber paylaşmak bizler için de çok büyük bir mutluluk olacak."

Şenlik kapsamında İBB Şehir Tiyatroları'nın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Ümraniye Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi ve Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi'nde çocuk oyunları gösterimleri gerçekleştirilecek.

- Etkinlikler 23 Nisan'a kadar sürecek

Etkinlikte Devlet Tiyatroları ile konuk tiyatro ekiplerinin 15 oyununun yanında İBB Şehir Tiyatroları'nın 5 eseri de çocuklar için sahnelenecek.

Ayrıca Nilgün Kasapbaşoğlu ile "Masal Dinletisi", Murat Garipağaoğlu'ndan "Küçüklere Masallar" etkinliği, İBB Kent Orkestrası Çocuk Şarkıları Bando Konseri, öykü atölyesi, palyaço, cadı ve hayvan makyajının yapılacağı "Makyaj Atölyesi", yüz ve hayvan masklarının yapılacağı "Mask Atölyesi" de çocuklarla buluşacak.

Etkinliğin son günü olan 23 Nisan'da ise Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde Anatole Sokak Oyuncuları'nın "Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar" adlı oyunu ile Orçun Tekelioğlu'nun çocuk şarkılarından oluşan mini konseri gerçekleşecek.

Aynı gün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde İBB Şehir Tiyatroları'nın "Pollyanna" oyunu, baloncuk ve jonglör gösterisi sahnelenecek, İBB Kent Orkestrası da konser verecek.

Tüm oyunlar ile etkinliklerin ücretsiz olacağı çocuk şenliğinin detaylı programına, İBB Şehir Tiyatroları'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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