"35. Çocuk Şenliği" yarın başlıyor

Tarla Zanat'ın "Çerçeve 2" ile İBB Şehir Tiyatroları'nın "Palyaço Prens" eserlerinin sahneleneceği açılış etkinliğinde, ayrıca Orçun Tekelioğlu'ndan çocuk şarkıları mini konseri ile Kabile Sahne ve Gösteri Sanatları'nın hazırladığı sirk performans gösterisi sunulacak.

Ayrıca Nilgün Kasapbaşoğlu ile "Masal Dinletisi", Murat Garipağaoğlu'ndan "Küçüklere Masallar" etkinliği, İBB Kent Orkestrası Çocuk Şarkıları Bando Konseri, öykü atölyesi, palyaço, cadı ve hayvan makyajının yapılacağı "Makyaj Atölyesi", yüz ve hayvan masklarının yapılacağı "Mask Atölyesi” de çocuklarla buluşacak.

Etkinliğin son günü olan 23 Nisan'da ise Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde Anatole Sokak Oyuncuları'nın "Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar" adlı oyunu ile Orçun Tekelioğlu'nun çocuk şarkılarından oluşan mini konseri gerçekleşecek.

Aynı gün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde İBB Şehir Tiyatroları'nın "Pollyanna" oyunu, baloncuk ve jonglör gösterisi sahnelenecek, İBB Kent Orkestrası da konser verecek.

Tüm oyunlar ile etkinliklerin ücretsiz olacağı şenliğin detaylı programına, İBB Şehir Tiyatroları'nın internet sitesinden ulaşılabilir.

