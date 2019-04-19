"35. Çocuk Şenliği" yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "35. Çocuk Şenliği" çocukları tiyatroyla buluşturacak.
Çocukları tiyatroyla tanıştırmak amacıyla geleneksel olarak gerçekleştirilen şenlik, yarın 13.00'te yapılacak açılış töreniyle Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde başlayacak.
Tarla Zanat'ın "Çerçeve 2" ile İBB Şehir Tiyatroları'nın "Palyaço Prens" eserlerinin sahneleneceği açılış etkinliğinde, ayrıca Orçun Tekelioğlu'ndan çocuk şarkıları mini konseri ile Kabile Sahne ve Gösteri Sanatları'nın hazırladığı sirk performans gösterisi sunulacak.
Şenlik kapsamında İBB Şehir Tiyatroları'nın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Ümraniye Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi ve Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi'nde çocuk oyunları gösterimleri gerçekleştirilecek.
Etkinlikte Devlet Tiyatroları ile konuk tiyatro ekiplerinin 15 oyununun yanında İBB Şehir Tiyatroları'nın 5 eseri çocuklar için sahnelenecek.
Ayrıca Nilgün Kasapbaşoğlu ile "Masal Dinletisi", Murat Garipağaoğlu'ndan "Küçüklere Masallar" etkinliği, İBB Kent Orkestrası Çocuk Şarkıları Bando Konseri, öykü atölyesi, palyaço, cadı ve hayvan makyajının yapılacağı "Makyaj Atölyesi", yüz ve hayvan masklarının yapılacağı "Mask Atölyesi” de çocuklarla buluşacak.
Etkinliğin son günü olan 23 Nisan'da ise Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde Anatole Sokak Oyuncuları'nın "Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar" adlı oyunu ile Orçun Tekelioğlu'nun çocuk şarkılarından oluşan mini konseri gerçekleşecek.
Aynı gün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde İBB Şehir Tiyatroları'nın "Pollyanna" oyunu, baloncuk ve jonglör gösterisi sahnelenecek, İBB Kent Orkestrası da konser verecek.
Tüm oyunlar ile etkinliklerin ücretsiz olacağı şenliğin detaylı programına, İBB Şehir Tiyatroları'nın internet sitesinden ulaşılabilir.
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