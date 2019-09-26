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35 dakikada 13 artçı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra 13 artçı sarsıntı yaşandı.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - İSTANBUL'da saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra 13 artçı sarsıntı yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 14.08 ile 14.34 arasında en büyüğü 4.1 olan artçı sarsıntılardan 8'inin merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olurken, 4'ü Tekirdağ Marmaraereğlisi, 1'i de Yalova-Çınarçık'ta kaydedildi. Depremler, İstanbul'un yanı sıra Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Kocaeli’nde de hissedildi.

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