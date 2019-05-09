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"35. Genç Günler" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 23:25 | Son Güncelleme

Etkinliklerde, lise grupları 35, konservatuvarlar 20, üniversite tiyatro kulüp ve toplulukları 19, misafir tiyatro ekipleri 9, İBB Şehir Tiyatroları Genç Tiyatro 3 ve İBB Şehir Tiyatroları Darülbedayi Atölyesi ise 2 seans oyun sahneleyecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından "Daima Genç" sloganıyla bu yıl 35.'si düzenlenen "Genç Günler" etkinliği başladı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde gerçekleştirilen açılış töreninde AA muhabirine açıklamada bulunan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı ve Genç Günler sorumlusu Özgür Kaymak, "Şehir Tiyatroları, kendi sahnesini konservatuvarlara, tiyatro kulüplerine ve liselere açıyor." dedi.

Kaymak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan Çocuk Şenliği ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan Genç Günler'in gençlerin tiyatroya olan ilgisini arttırmak ve genç seyirci kazanmak adına yapılan bir şenlik ve festival olduğunu dile getirdi.

Bu yıl 19 Mayıs 1919'un 100. yılı olduğunun altını çizen Kaymak, bu anlamda daha coşkulu hissettiklerini belirterek, Şehir Tiyatrolarının kendi yazar ve yönetmenlerini yetiştirme gibi bir misyonu olduğunu kaydetti.

Kaymak, "Bu etkinlik kendisini göstermek isteyen arkadaşlara da fırsatlar sunuyor. Gençler için çok önemli bir deneyim oluyor. Lise yıllarında festivalimize katılıp şu an sahnemizde oyuncu olarak çalışan birçok arkadaşımız var." diye konuştu.

Oyuncu Bensu Orhunöz'un, Gülriz Sururi şarkılarını yorumladığı açılış töreninde, İBB Şehir Tiyatroları Genç Tiyatro ekibi, "Öteki Ben" adlı oyunu sahneledi.

- 90'a yakın seansta oyunlar sahnelenecek

Etkinlikte lise grupları 35, konservatuvarlar 20, üniversite tiyatro kulüp ve toplulukları 19, misafir tiyatro ekipleri 9, İBB Şehir Tiyatroları Genç Tiyatro 3 ve İBB Şehir Tiyatroları Darülbedayi Atölyesi de 2 seans olmak üzere 88 seansta oyunlar izleyiciyle buluşacak.

Oyunlar, Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Üsküdar Kerem Yılmazer, Üsküdar Musahipzade Celal, Ümraniye, Kağıthane Sadabad ve Kadıköy Haldun Taner Sahnelerinde izlenebilecek.

Genç Günler kapsamında İBB Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesinin birlikte verdiği "25. Bedia Muvahhid Ödülü" de bu yıl, Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek törenle Şehir Tiyatroları oyuncusu Aslı Altaylar'a takdim edilecek.

"İBB Şehir Tiyatroları Candan Sabuncu 10. Liseler Arası Tiyatro Buluşması"nda da liseli gençler Ümraniye ve Kağıthane Sadabad sahnelerinde oyunlarını sahneleyecek.

Etkinlik boyunca, Şehir Tiyatrolarının usta isimlerinden Bülent Emin Yarar, Simel Keçicioğlu, Nihat Alpteki, Bülent Sezgin, Şahine Hatipoğlu, Dr. Deniz Talay, Pelin Elcik Yorgancıoğlu ve Müge Gürman, katılacakları atölye çalışmalarında gençlere uygulama eğitimleri verecek.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu organizasyon, 19 Mayıs'ta Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesindeki törenle sona erecek.

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