"35. Genç Günler" başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından "Daima Genç" sloganıyla bu yıl 35.'si düzenlenen "Genç Günler" etkinliği başladı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde gerçekleştirilen açılış töreninde AA muhabirine açıklamada bulunan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı ve Genç Günler sorumlusu Özgür Kaymak, "Şehir Tiyatroları, kendi sahnesini konservatuvarlara, tiyatro kulüplerine ve liselere açıyor." dedi.

Kaymak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan Çocuk Şenliği ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan Genç Günler'in gençlerin tiyatroya olan ilgisini arttırmak ve genç seyirci kazanmak adına yapılan bir şenlik ve festival olduğunu dile getirdi.

Bu yıl 19 Mayıs 1919'un 100. yılı olduğunun altını çizen Kaymak, bu anlamda daha coşkulu hissettiklerini belirterek, Şehir Tiyatrolarının kendi yazar ve yönetmenlerini yetiştirme gibi bir misyonu olduğunu kaydetti.

Kaymak, "Bu etkinlik kendisini göstermek isteyen arkadaşlara da fırsatlar sunuyor. Gençler için çok önemli bir deneyim oluyor. Lise yıllarında festivalimize katılıp şu an sahnemizde oyuncu olarak çalışan birçok arkadaşımız var." diye konuştu.