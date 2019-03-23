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35. Genç Günler Festivali'ne başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğünce düzenlenen festival kapsamında, konservatuvar ve dengi okulların, üniversite kulüpleri tiyatro topluluklarının oyunlarının başvuruları kabul edilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğünce 9-19 Mayıs'ta düzenlenecek 35. Genç Günler Festivali'nde sahnelenecek tiyatro oyunları için başvurular başladı.

İBB Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatroları Müdürlüğünce her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan festival için konservatuvar ve dengi okulların, üniversite kulüpleri tiyatro topluluklarının oyunlarının başvuruları kabul ediliyor. Programa alınan projeler, 10 gün boyunca İstanbul seyircisiyle ücretsiz buluşacak.

Festivale başvurmak isteyenlerin, proje dosyalarını 10 Nisan'a kadar "gencgunler@ibb.gov.tr" adresine elektronik posta olarak göndermesi gerekiyor.

Tiyatro alanındaki proje dosyalarında tiyatro adı ve kısa bilgi, oyun künyesi, oyun özeti, oyun metni, oyun fotoğrafları, oyun videosu bulunması, fotoğraf ve video dosyalarının, dosya aktarım yöntemiyle gönderilmesi gerekiyor.

Seçilen tiyatro oyunları ise Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Kağıthane Sadabat Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi ve Ümraniye Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.

Geçen yıl düzenlenen festival kapsamındaki "Genç Tiyatro" organizasyonunda, konservatuvar, lise, özel tiyatro toplulukları ve Darülbedayi Atölyesi tiyatro gruplarının sergiledikleri oyunlardan oluşan toplam 92 etkinlik 8 bin 600 izleyici tarafından ücretsiz izlendi.

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35. Genç Günler Festivali İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü

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