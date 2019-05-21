"35. Genç Günler" sona erdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının geleneksel olarak düzenlediği 35. Genç Günler, "100. Yıl Darülbedayi Atölyesi Korosu" konseriyle sona erdi.
Hakan Elbir yönetiminde Türk ve dünya müzikallerinden seçmelerin yer aldığı Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesinde gerçekleştirilen konser seyircinin beğenisini kazandı.
"35. Genç Günler" etkinlikleri kapsamında lise gruplarının 35 seans, konservatuvarların 23 seans, üniversite tiyatro kulüp ve topluluklarının 19 seans, misafir tiyatro ekiplerinin 9 seans, İBBŞT Genç Tiyatro'nun 6 seans, İBBŞT Darülbedayi Atölyesi'nin 2 seans oyunu sahnelendi.
Etkinliklerde Haldun Taner'in "Keşanlı Ali Destanı", Anton Çehov'un "İvanov", Goethe'nin "Faust", William Shakespeare'in "Hamlet", Dostoyevski'nin "Öteki Ben" gibi klasik eserleri, genç tiyatrocuların performansıyla sahnelendi.
İBB Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi'nin birlikte oluşturduğu 25. Bedia Muvahhid Ödülü bu yıl Şehir Tiyatroları oyuncusu Aslı Altaylar'a verildi.
Ayrıca İBB Şehir Tiyatroları Candan Sabuncu 10. Liseler Arası Tiyatro Buluşması kapsamında sahnelerini liseli gençlere açtı.
Ümraniye ve Kağıthane Sadabad sahnelerinde 35 farklı lise grubunun hazırladığı oyunlar sahnelendi.
Genç Günler boyunca sanatçı, yazar ve yönetmenlerinin katıldığı atölye çalışmalarında usta isimler gençlerle bir araya geldi.
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