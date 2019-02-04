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35 gün tatil yapan Karlıovalı öğrenciler ders başı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 10:47 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 27 Aralık’tan itibaren bugüne kadar sadece kar ve 15 tatil nedeniyle 2 gün okula gidebilen öğrenciler uzun bir aradan sonra ders yapma sevinci yaşadı.Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bu kış geçtiğimiz senelere göre çetin bir kış yaşanıyor.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 27 Aralık’tan itibaren bugüne kadar sadece kar ve 15 tatil nedeniyle 2 gün okula gidebilen öğrenciler uzun bir aradan sonra ders yapma sevinci yaşadı.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bu kış geçtiğimiz senelere göre çetin bir kış yaşanıyor. İlçede belirli aralıklarla yağan kar sonrası kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aşarken, hayatı da olumsuz etkiledi. 27 Aralık 2018 tarihinden itibaren ilçede kar, tipi ve buzlanma nedeniyle öğrenciler yarı yıl tatiline kadar 2 gün okula gidebildi. Yarı yıl tatilin girmesiyle birlikte 35 gün tatil yapan öğrenciler, bugün karla kaplı ilçede okullarına kavuşma heyecan yaşadı.Okullarına gelen öğrenciler, hem arkadaşlarıyla zaman geçirdi, hemde tatilde neler yaptıklarını paylaştı.
Bir çok öğrenci tatil olmasın rağmen evden dersleri takip ettiğini, her gün kitap okuduğunu belirtti. Bazı öğrenciler evlerinde ailelerine yardım ederken, bazıları da tatilin tadını çıkardıklarını aktardı.

35 gün tatil yapan Karlıovalı öğrenciler ders başı yaptı

35 gün tatil yapan Karlıovalı öğrenciler ders başı yaptı

35 gün tatil yapan Karlıovalı öğrenciler ders başı yaptı

35 gün tatil yapan Karlıovalı öğrenciler ders başı yaptı

35 gün tatil yapan Karlıovalı öğrenciler ders başı yaptı

35 gün tatil yapan Karlıovalı öğrenciler ders başı yaptı

35 gün tatil yapan Karlıovalı öğrenciler ders başı yaptı

35 gün tatil yapan Karlıovalı öğrenciler ders başı yaptı

35 gün tatil yapan Karlıovalı öğrenciler ders başı yaptı

35 gün tatil yapan Karlıovalı öğrenciler ders başı yaptı

35 gün tatil yapan Karlıovalı öğrenciler ders başı yaptı

35 gün tatil yapan Karlıovalı öğrenciler ders başı yaptı

35 gün tatil yapan Karlıovalı öğrenciler ders başı yaptı
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