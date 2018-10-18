35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yıllarca insanlarımızın saf dini duygularını kirli emellerine alet eden dış güdümlü bir suç ve terör örgütü olan FETÖ, itikadi, ameli ve ahlaki bir sapma hareketidir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri arasında toplumun din konusunda aydınlatılmasında iş birliği imkanları ve stratejilerinin müzakere edilmesi amacıyla bir otelde düzenlenen 35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Program kapsamında din istismarı ile aile ve gençliğe yönelik tehditlerle mücadele gibi konularda görüş, teklif ve önerilerin sunulduğunu belirten Erbaş, "Yıllarca insanlarımızın saf dini duygularını kirli emellerine alet eden dış güdümlü bir suç ve terör örgütü olan FETÖ, itikadi, ameli ve ahlaki bir sapma hareketidir." diye konuştu.

Erbaş, bu örgüt ve benzeri sapkın yapıların varlığının birçok bireysel ve sosyal sorun ortaya çıkardığına işaret ederek, DEAŞ, Boko Haram, eş-Şebab ve benzeri terör örgütlerinin özellikle gençleri kandırarak hain emellerine alet ettiğini söyledi.